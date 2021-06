Cristiano Ronaldo: Firmo perder el debut si al final ganamos la Eurocopa

Cristiano Ronaldo disputará la que muy probablemente será su última Eurocopa con la ilusión de volver a alzar el trofeo de la competencia, algo que ya consiguió en el 2016. Para ello, no le importaría caer en el debut contra Hungría si ello le garantiza el título, aseguró en rueda de prensa este lunes.

“Siempre es bueno empezar con una victoria, pero firmo si me dicen que perdemos mañana (martes) y al final ganamos la Eurocopa”, bromeó el delantero portugués, quien se convertirá en el único jugador en disputar cinco fases finales de la Euro, aunque dicha marca no es su prioridad: “Ese récord es bonito, pero el más importante es ganar el segundo europeo consecutivo”, refirió.

Acerca del primer rival de la selección lusa en el torneo (Hungría), ‘CR7′ señaló que se trata de “un buen equipo”, pero le restó importancia al hecho de tener que enfrentarlo en Budapest. “Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que tendrá al público a su favor, pero lo más bonito es tener gente en el estadio. Queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado”, manifestó.

Cristiano Ronaldo ganó la última edición de la Eurocopa. Foto: EFE

Cristiano: “A mis 36 años, lo que venga será para bien”

En otro momento de la conferencia, el atacante de la Juventus fue consultado acerca de su futuro. El futbolista expresó que, a su edad, no le preocupa en qué equipo vaya a continuar su carrera, pues ha aprendido a adaptarse a nuevos ambientes fruto de su larga trayectoria.

“Lo más importante de un jugador de fútbol es adaptarse. Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años, lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve)”, dijo, para luego reafirmar su compromiso con el reto que afronta actualmente con Portugal. “Ahora estoy centrado en la Eurocopa”, sentenció.

