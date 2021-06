Brasil vs. Venezuela EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports, desde el Estadio Mané Garrincha, este domingo 13 a las 5.00 p. m. en el horario venezolano y a las 6.00 p. m. en el brasilero. El partido corresponde a la fecha 1 del Copa América 2021 y podrás ver la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

La selección de Brasil, con el retorno del zaguero Thiago Silva y la recuperación del atacante Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, se enfrentará este domingo en el partido inaugural de la Copa América 2021 a una Venezuela llena de dudas por un brote de coronavirus.

Después de casi una semana en vilo por la posibilidad de que fuese cancelado el torneo, que fue ratificado el jueves por el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Justicia de Brasil, la Canarinha y la Vinotinto pondrán el balón a rodar en el estadio de la capital brasileña.

Brasil vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Brasil vs. Venezuela ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de junio ¿Dónde? Estadio Mané Garrincha ¿A qué hora? 5.00 p. m. en Venezuela - 6.00 p. m. en Brasil ¿En qué canal? DirecTV Sports

Venezuela vs. Brasil: posibles alineaciones

Venezuela: Joel Graterol; Roberto Rosales, Luis Mago, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva; Júnior Moreno, Alexánder González, Cristian Cásseres Jr., Yéferson Soteldo, Rómulo Otero; Fernando Aristeguieta.

Entreandor: José Peseiro

Brasil: Álisson; Danilo, Thiago Silva (o Éder Militão), Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Neymar; Richarlison, Roberto Firmino y Gabriel Jesús (o Gabigol).

Entrenador: Tite.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Brasil?

La transmisión del partido Venezuela vs. Brasil EN VIVO empezará a partir de las 4.00 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

País hora Perú: 4.00 p. m. Colombia: 4.00 p. m. Ecuador: 4.00 p. m. México: 4.00 p. m. Bolivia: 5.00 p. m. Chile: 5.00 p. m. Paraguay: 5.00 p. m. Venezuela: 5.00 p. m. Canadá: 5.00 p. m. Estados Unidos: 5.00 p. m. Argentina: 6.00 p. m. Uruguay: 6.00 p. m. Brasil: 6.00 p. m. España: 11.00 p. m. Italia: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Venezuela vs. Brasil?

El duelo Venezuela vs. Brasil será transmitido por DirecTV Sports en Sudamérica. Conoce qué otros canales emitirán el cotejo de la Copa América 2021.

País canales Argentina: Directv Sports, TV Pública y TyC Sports Bolivia: Tigo Sports y Unitel Brasil: SBT Brasil, ESPN y Fox Sports Chile: Directv Sports, Canal 13 y TNT Sports Colombia: Directv Sports, Caracol Televisión, RCN y Win Sports Ecuador: Directv Sports, TC (Telecentro) y El Canal del Fútbol (ECDF) Paraguay: Tigo Sports, Telefuturo, SNT Canal 9 y Canal 13 de Paraguay Perú: Directv Sports, América Televisión Uruguay: Directv Sports y Dexary Venezuela: Simple TV (Directv Sports), IVC y TLT Venezuela

Venezuela vs. Brasil: ¿dónde ver el partido de la Copa América 2021?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Venezuela vs. Brasil EN VIVO, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas sus incidencias. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Cómo ver Venezuela vs. Brasil EN VIVO por DirecTV Sports?

Para ver el duelo entre Venezuela vs. Brasil EN VIVO por la señal de DirecTV Sports, tienes que tener contratado el servicio de cable y sintonizar los canales 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para poder disfrutar de la señal de DirecTV Sports, y ver partidos como el Brasil vs. Venezuela, tendrás que sintonizar los siguientes canales según el país en el que te encuentres:

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días. No obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

¿Qué canal es TLT?

Para ver el partido Brasil vs. Venezuela por la señal de TLT en territorio venezolano, debes sintonizar los siguientes canales de televisión terrestres o por cable:

Terrestre

TDT: canal 23.2 (SD)

Movistar TV: canal 143

CANTV: canal 11 (SD) y 602 (HD)

Inter Satelital: canañ 103 (HD).

Cable

Inter: canal 19

Super Cable: canal 303

Netuno: canales 32 y 80

CANTV: canal 303 (SD) y 1303 (HD)

TV Zamora: canal 11

Unicable Margarita: canal 40

Selecable Piritu: canal 5.

¿Dónde ver TLT EN VIVO ONLINE por internet?

Puedes ver ONLINE el partido Brasil vs. Venezuela por TLT a través de TLT Play, donde podrás disfrutar de todos los encuentros de la Vinotinto en Copa América 2021.

