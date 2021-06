UFC 263: Paul Craig le rompió el brazo a Jamahal Hill tras someterlo en el octágono

Anoche, sábado 12 de junio, se llevó a cabo la velada de la UFC 263. Si bien todos los focos estuvieron en la pelea estelar entre Israel Andesanya y Marvinvs Vettori, fue Paul Craig quien se robó la atención de todos los fanáticos en el Gila River Arena . El escocés protagonizó una de las escenas más fuertes que dejó el evento tras romperle el brazo a su contrincante, Jamahal Hill.

En la previa de esta pelea, Paul Craig había prometido mostrar todo su potencial de jiut jitsu, y así fue. Ya en el octágono, el escocés aprovechó su experiencia a ras de lona y se aferró al brazo de su rival, quien intentó zafarse a toda costa.

En uno de esos jalones, la extremidad de Hill se rompió. La pelea siguió hasta que el árbitro se dio cuenta de la lesión, por lo que paró las acciones inmediatamente para dar como ganador al escocés.

“Hay tres opciones. O da golpecitos, duerme una siesta o se rompe. Esta noche se rompió”, aseguró Paul Craig después de conseguir su tercera victoria de manera consecutiva en la UFC. “ Lo sentí romperse. Por eso ya no tenía sentido presionarlo. El trabajo del árbitro es proteger a mi oponente . Su brazo estaba bailando por todo mi cuerpo”, siguió comentando el luchador especializado en MMA.

Finalmente Craig aseveró que irá por el cinturón de la UFC. “Todo lo que me gustaría decir es que este es definitivamente el número uno con seguridad, pero recién estoy comenzando. Solo estoy aquí por una razón: realmente quiero ese cinturón de UFC, y no me detendré hasta conseguirlo”, culminó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.