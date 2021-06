Selección peruana: Jefferson Farfán y Carlos Zambrano habrían asistido a fiesta privada

Los futbolistas de la selección peruana, Jefferson Farfán y Carlos Zambrano, fueron captados por un programa de espectáculos, asistiendo a una fiesta privada en plena pandemia de COVID-19. De acuerdo a las imágenes, los jugadores que estuvieron acompañados del popular ‘Zumba’, portaban cajas de cervezas. Cabe resaltar que ni la ‘Foquita’ ni el ‘León’ fueron considerados por Ricardo Gareca para la Copa América 2021.

Según informó el programa ‘Amor y Fuego’ que es conducido por Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, los jugadores profesionales se acercaron a una casa para reunirse con otras personas. Además, las imágenes muestran a una camioneta de serenazgo que llegó hasta ese lugar para intervenir la fiesta.

Recordemos que Jefferson Farfán y Carlos Zambranos no fueron convocados por el entrenador Ricardo Gareca para las Eliminatorias Qatar 2022 y la Copa América 2021. En el caso de la ‘Foquita’, el delantero de Alianza Lima se encuentra alejado de las canchas debido a una lesión a la rodilla, por lo que no fue tomado en cuenta para los partidos internacionales con la Bicolor.

Por otro lado, el defensor de Boca Juniors no fue tomado en cuenta por el ‘Tigre’ Gareca. Si bien el ‘León’ no podía estar ante Colombia, debido a su expulsión ante Brasil en la cuarta jornada de las eliminatorias, su nombre no apareció en lista para enfrentar a Ecuador; mucho menos para jugar la Copa América 2021 en Brasil.

