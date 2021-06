España vs. Suecia será uno de los partidos más atractivos en la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2021. El debut de la Roja en el torneo continental se juega este lunes 14 de junio a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora peninsular española), con transmisión EN VIVO de Telecinco, DirecTV Sports, Sky Sports y América TV. También podrás seguir el cotejo online vía La República Deportes.

El duelo por el grupo E de la Euro enfrenta a las dos mejores selecciones de su zona en las eliminatorias europeas a Qatar 2022. Ambas, sin embargo, saldrán con ausencias importantes por COVID-19, como el caso de Busquets en España y Kulusevski y Svanverg en Suecia.

“El primer partido es importante porque intentamos tomarle pulso a la competición. No va a ser un partido fácil. Vamos a tratar de hacer nuestro fútbol y controlar las situaciones que tengamos en nuestra mano. Nuestra idea va a ser la misma de siempre. Coger el balón e intentar hacer lo nuestro”, adelantó Luis Enrique, estratega del conjunto ibérico.

Entrenamiento de la selección española previo al partido contra Suecia. Foto: SeFutbol/Facebook

“Jugar contra España fuera de casa es uno de los retos más difíciles del mundo en el fútbol actual. (…) Ya les hemos puesto en peligro en el pasado. Sabemos que si conseguimos que todo encaje, tenemos una oportunidad el lunes”, manifestó, por su parte, Janne Anderson, el técnico del cuadro escandinavo.

Entrenamiento de la selección sueca previo al partido contra España. Foto: EFE

¿Qué canal transmite España vs. Suecia?

Estos son los canales que transmitirán el España vs. Suecia por la Eurocopa 2021 en los siguientes países:

Perú: América TV, DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

España: TeleCinco España, Mitele Plus

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Canal 5 (diferido), TUDN (diferido), TUDN En Vivo

Costa Rica: Sky HD

Colombia: Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, TUDN Radio, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Suecia: SVT 1, Discovery+, SVT Play.

¿A qué hora ver España vs. Suecia en mi país?

Perú: 2.00 p. m.

España: 9.00 p. m. (peninsular) / 8.00 p. m. (Canarias)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Suecia: 9.00 p. m.

Telecinco y Mi Tele transmitirán el España vs. Suecia en vivo en el primer país. Foto: FutbolMediaset/Twitter

Posible alineación de España

Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba; Rodri, Thiago, Pedri; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres.

Posible alineación de Suecia

Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg.

¿Dónde jugarán España vs. Suecia hoy por internet?

La transmisión por streaming del España vs. Suecia EN VIVO estará a cargo de las plataformas online de los canales que cuenten con los derechos de transmisión en determinados países. Tal es el caso de Mi Tele, Blue To Go, DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Win Sports Online y América TV GO.

Asimismo, La República Deportes te ofrecerá una extensa cobertura online en directo de este importante encuentro, con las mejores imágenes, incidencias más destacadas y todos los goles.

