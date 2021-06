Partidos de HOY 13 de junio de 2021 EN VIVO ONLINE, de las diversas ligas del mundo. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 13 de junio de 2021

En esta jornada del domingo 13 de junio de 2021 el partido más importante es el choque inaugural entre Inglaterra vs. Croacia, Brasil vs. Venezuela y Colombia vs. Ecuador quienes se medirán por la Eurocopa que inició el viernes 11 de junio y la Copa América que inicia este domingo 13. Sigue todos los partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Eurocopa

8:00 Inglaterra vs Croacia

11:00 Austria vs North Macedonia

14:00 Países Bajos vs Ucrania

Partidos de hoy: Clasificatorias a Qatar 2022

1:00 Corea del Sur vs Líbano

Partidos de hoy: Amistosos

8:00 Tanzania vs Malaui

Partidos de hoy: Copa América

16:00 Brasil vs Venezuela

19:00 Colombia vs Ecuador

Partidos de hoy: Brasileirão

14:00 Grêmio vs Athletico-PR

14:00 Flamengo vs América Mineiro

14:00 Atlético Mineiro vs São Paulo

18:30 Chapecoense vs Ceará

18:30 Bahia vs Internacional

18:30 Fortaleza vs Sport Recife

18:30 RB Bragantino vs Fluminense

Partidos de hoy: Primera División de Uruguay

10:30 Deportivo Maldonado vs Cerro Largo

13:30 Nacional vs Fénix

Partidos de hoy: Primera División de Venezuela

14:00 Estudiantes De Mérida vs Hermanos Colmenárez

18:30 Monagas vs Ucv

Partidos de hoy: Primera A de Colombia

13:30 Millonarios vs Junior

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 13 de junio de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 13 de junio de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.