Una buena noticia para todos los amantes del deporte rey. La Eurocopa 2021, que en un principio viene siendo transmitida por DirecTV Sports, también será sintonizada por el canal América TV en señal abierta. De esta manera, los peruanos podrán disfrutar algunos encuentros de uno de los torneos más importantes del Viejo Continente.

Si bien América TV no pasará el certamen en su totalidad, transmitirán 14 cotejos que están distribuidos entre la fase de grupos , octavos, cuartos, semifinales y final de la Eurocopa 2021. A continuación te detallaremos los partidos que podrás ver a través de señal abierta, así como por América TV Go.

Los primeros cotejos que transmitieron fueron el Italia vs. Turquía e Inglaterra vs. Croacia, correspondientes a los grupos A y D. Luego, pasarán la contienda entre España vs. Suecia que se disputará este lunes 14 de junio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por el Grupo E.

También están en su órbita el Italia vs. Gales del jueves 17, Finlandia vs. Bélgica del próximo lunes 21 y finalmente, Portugal vs. Francia, el miércoles 23 de junio. Estos serán los únicos cotejos por la fase de grupos que serán transmitidos por América TV.

Fecha Hora Partido Viernes 11/06 2.00 p. m. Italia vs. Turquía Domingo 13/06 8.00 a. m. Inglaterra vs. Croacia Lunes 14/06 2.00 p. m. España vs. Suecia Jueves 17/06 11.00 a. m. Italia vs. Gales Lunes 21/06 2.00 p. m. Finlandia vs. Bélgica Miércoles 23/06 2.00 p. m. Portugal vs. Francia

Eurocopa 2021: ¿Qué canal es América TV?

Satélite

DirecTV: Canal 194 (SD/HD), canal 1194 (HD)

Movistar TV: Canal 104 (SD, canal 804 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD), canal 1004 (HD).

Cable

Movistar TV: Canal 4 (SD, canal 704 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD, canal 504 (HD).

¿Qué es América TV GO?

América TVGO es la aplicación oficial de América Televisión donde podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de tu dispositivo móvil.

¿Cuánto se paga para ver América TV GO?

Si te has decido a suscribirte a este servicio se debe tomar en cuenta que ha dos opciones para contratar. La primera es con una suscripción mensual por 9 soles, mientras que la segunda opción se trata de la suscripción anual es de 89.90 soles.

¿Cómo descargar América TV?

Busca América tvGO en el app store del reproductor, luego dale en la opción seleccionar y posteriormente, instalar. Ahora sí, disfruta de todo lo que te ofrece la aplicación. En casi todos los Smart TVs de LG, podrás encontrar América tvGO.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.