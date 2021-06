VER Ecuador vs. Colombia EN VIVO. Selecciones se verán las caras por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2021. El duelo entre tricolores y cafeteros está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Arena Pantanal, ubicado en la ciudad de Cuiabá, Brasil. El canal encargado de transmitir este duelo será DirecTV Sports para toda Sudamérica, el Canal del Fútbol para la región de Ecuador y Win Sports+ para Colombia.

Por otro lado, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del Ecuador vs. Colombia . En esta nota encontrarás toda la información acerca del duelo por Copa América, incidencias, goles, declaraciones y el resumen de la jornada futbolística.

¿Cómo llega Ecuador a la Copa América?

La selección de Gustavo Alfaro no pasa por un buen momento. Si bien comenzó de la mejor manera en las Eliminatorias Qatar 2022 con tres triunfos consecutivos, cayeron en los últimos ante Brasil (2-0) y Perú (1-2).

El entrenador argentino reconoció que sus dirigidos fueron “presa fácil” de los nacionales al carecer de agresividad y agilidad, por lo que, para el encuentro ante Colombia, el estratega ya preparó algunas variantes en su oncena titular.

¿Cómo llega Colombia a la Copa América?

A diferencia de su rival, el seleccionado cafetero llega luego de dos encuentros sin conocer la derrota. En primera instancia, el elenco de Juan Guillermo Cuadrado goleó por 3-0 a Perú en el estadio Nacional, para después sacar un agónico empate ante el combinado argentino por las Eliminatorias Qatar 2022.

A falta de James Rodríguez, a quien descartaron de la convocatoria, Reinaldo Rueda tiene en el volante de la Juventus su mejor carta de ataque. Además, cuenta con Luis Muriel como el ‘cerebro’ del equipo.

¿Cuándo juega Ecuador vs. Colombia?

Ecuador y Colombia se enfrentarán por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2021 este domingo 13 de junio. Este apasionante cotejo se llevará a cabo en el estadio Arena Pantanal, ubicado en la ciudad de Cuiabá.

Ecuador vs. Colombia: horarios en el mundo

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Ecuador vs. Colombia: canales para ver la Copa América 2021

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: Tigo Sports

Chile: TNT Sports, TNT Sports Go, DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play, Win Sports+

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo hago para ver DirecTV Go en mi celular?

Para descargar la App MiDIRECTV solo necesitas dirigirte a la tienda de aplicaciones de tu celular, Android o iOS, escribir MIDIRECTV en el buscador, donde encontrarás el ícono que identifica a la app con el logo de DIRECTV en azul en fondo blanco.

¿Qué canal es El Canal del Fútbol?

Satélite

DirecTV

Canal 632 (SD/HD)Canal 1632 (HD)

Premium: Canal 631 (SD)Canal 1631 (HD).

Movistar TV

Canal 484

Premium: Canal 486 (SD)Canal 896 (HD).

Claro TV

Canal 189

Premium: Canal 190 (SD)Canal 490 (HD).

TuVes HD

Canal 505

Premium: Canal 504 (SD)Canal 114 (HD).

Entel TV HD

Canal 220

Premium: Canal 242 (SD)Canal 243 (HD).

Cable

VTR

Premium: Canal 165 (SD)Canal 855 (HD).

Claro TV

Canal 189

Premium: Canal 190 (SD)Canal 490 (HD).

Ecuador vs. Colombia: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Luis León, Pervis Estupiñán (o Mario Pineida); Moisés Caicedo, Sebastián Méndez, Ángel Mena, Ayrton Preciado; Énner Valencia y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Duván Zapata (o Miguel Borja) y Luis Muriel. DT: Reinaldo Rueda.

