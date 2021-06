Las selecciones de Colombia y Ecuador debutarán este domingo 13 de junio en la Copa América 2021. Los cafeteros buscarán la revancha, pues el último encuentro entre estos equipos, en noviembre de 2020, terminó con saldo de 6-1 favorable a La Tri, lo que precipitó la salida del técnico portugués Carlos Queiroz.

La actualidad de ambas escuadras es diferente. Colombia, ahora dirigida por Reinaldo Rueda, logró cuatro puntos en sus dos últimos partidos por Eliminatorias Qatar 2022, mientras que Ecuador perdió de visita contra Brasil 2-0 y en Quito 1-2 frente a Perú.

Una de las grandes ausencias en la escuadra cafetera es James Rodríguez, quien en la víspera se mostró ofuscado al no haber sido considerado en la convocatoria para el torneo continental. “Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto ”, aseguró en sus redes sociales el atacante del Everton inglés.

Rueda planea dejar en el ataque a Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, compañeros en el Atalanta, en tanto que Juan Guillermo Cuadrado intentará proyectarse con peligro por la banda izquierda. A última hora se confirmó que el delantero Juan Ferney Otero dio positivo a COVID-19, por lo que fue separado del plantel.

Ecuador también llegó el viernes 11 de junio a la ciudad brasileña de Cuiabá con 28 jugadores que tratarán de mejorar la mala actuación que tuvieron en el último torneo, disputado también en Brasil hace dos años, y en el que fue último del Grupo C con un punto de nueve posibles, por detrás de Japón, Chile y Uruguay.

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, contará con varios de los pilares de este proceso, como el central Robert Arboleda, del Sao Paulo; el lateral Pervis Estupiñán, del Villarreal; el veterano Ángel Mena, del León de México, y el goleador Enner Valencia, del Fenerbahçe.

Colombia vs. Ecuador: ficha del partido

Partido Colombia vs. Ecuador ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de junio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Arena Pantanal de Cuiabá ¿En qué canal? DirecTV Sports

Colombia vs. Ecuador: posibles alineciones

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz; Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán; Christian Noboa, Jhegson Méndez, Alan Franco; Ángel Mena, Ayrton Preciado y Enner Valencia.

Entrenador: Gustavo Alfaro

¿A qué hora se juega el Colombia vs. Ecuador?

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7:00 p.m

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 02.00 a. m. (lunes 14 de junio)

Francia: 02.00 a. m. (lunes 14 de junio)

Colombia vs. Ecuador: ¿dónde ver?

Argentina: TV Pública, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Brasil: SportTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports +, DirecTV Sports

Chile: Canal 13, VTR Cable Televisión, DirecTV Sports, TVN

Colombia: Caracol, ESPN, WinSports Plus

Ecuador: TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: TLT, DirecTV, Venevisión

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana: ESPN, ESPN 2, DirecTV

Cuba: Telerebelde

Estados Unidos: ESPN, TUDN USA, Univisión

México: Televisa, TV Azteca, TD

España: DAZN

