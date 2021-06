Christian Eriksen “se había ido por un instante”, según médico de Dinamarca

Un día después del incidente que sufrió Christian Eriksen durante el Dinamarca vs. Finlandia por la Eurocopa 2021, el médico de la selección danesa brindó el parte médico sobre el estado de salud del volante del Inter de Milan, quien se había “ido” por unos instantes ; sin embargo, lograron recuperarlo gracias a las rápidas maniobras de reanimación que le aplicaron en el terreno de juego.

“He hablado con Christian varias veces durante el día y todavía está estable y bien dadas las circunstancias. También ha estado en contacto con sus compañeros durante el día. Todavía necesita estar en observación en el hospital para más pruebas”, comenzó declarando el galeno Morten Boesen, en conferencia de prensa.

En esa misma línea, agregó que Christian Eriksen se encuentra estable y de buen humor. “Las pruebas que se han hecho hasta ahora son buenas. Hablamos con Eriksen, que está de buen humor. Pudimos sentir la fantástica calidez y el amor que fluyó de los daneses hacia Christian, su familia y todos los jugadores”, añadió.

Luego, confesó que aún desconocen el porqué se desmayó en pleno juego. “Todavía no tenemos respuesta al por qué del desvanecimiento. Este es uno de los motivos por los que sigue ingresado... Fue un paro cardíaco. Eriksen se había ido por un instante e hicimos reanimación cardíaca . ¿Qué tan cerca estábamos? No sé. Lo recuperamos después de una desfibrilación. Eso fue bastante rápido. Los detalles, no soy cardiólogo, se los dejo a los expertos”, finalizó.

De acuerdo al galeno de la selección de Dinamarca, Christian Eriksen seguirá hospitalizado y será sometido a nuevos exámenes para determinar qué le pasó exactamente.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.