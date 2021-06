Brasil vs. Venezuela EN VIVO juegan HOY en el Estadio Mané Garrincha por la primera jornada del Grupo B en la Copa América 2021. El partido se disputará desde las 4.00 p. m. (hora peruana), 5.00 p. m. (hora venezolana) y 6,00 p. m. (hora brasileña), con transmisión a cargo de TLT y DirecTV Sports. En La República Deportes puedes mantenerte informado con el desarrollo de este y otros compromisos del torneo a través del relato minuto a minuto de las mejores jugadas, el marcador actualizado y la recopilación en video de los goles.

Brasil vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Brasil vs. Venezuela ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 13 de junio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Venezuela), 6,00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Mané Garrincha ¿En qué canal? TLT, Globo TV, DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Brasil vs. Venezuela?

Venezuela: 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Costa Rica: 3.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

El partido inaugural de esta Copa América 2021 enfrentará al anfitrión Brasil contra su similar de Venezuela, un duelo cuyo historial en el torneo está bastante desbalanceado a favor de la Canarinha. Además, la Vinotinto es uno de los únicos dos equipos de Conmebol que todavía no han podido ganar el torneo.

El Scratch, vigente campeón del certamen, llega con todo su poderío a este primer cruce del Grupo B. Neymar, Firmino, Casemiro, Allison, entre otros, son solo algunas de las estrellas que ‘Tite’ llamó para esta edición, un grupo que es el gran favorito para repetir el título que consiguió hace dos años también en casa.

Lista de convocados de Brasil para la Copa América. Foto: CBF

La escuadra llanera, por otro lado, sufrió recientemente la baja de varios de sus convocados debido a un brote de coronavirus que afectó a ocho jugadores y tres miembros del cuerpo técnico, según notificó la federación venezolana. Para suplir las ausencias, el técnico José Peseiro llamó a 15 nuevos jugadores, la gran mayoría futbolistas que se desempeñan en el medio local.

Por Copa América, Brasil y Venezuela se han visto las caras en ocho oportunidades. El saldo es de seis victorias y dos empates a favor de la Verdeamerela, aunque en el último cruce, sostenido en el 2019, el combinado criollo consiguió arrancarle un punto gracias al empate sin goles.

Brasil vs. Venezuela: alineaciones probables

Brasil: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar y Roberto Firmino

DT. Tite

Estadio: Mané Garrincha.

Venezuela: Joel Graterol; Nahuel Ferraresi, John Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Alexander González, Jhon Murillo, Junior Moreno; Jefferson Savarino, Rómulo Otero y Fernando Aristeguieta

DT: José Peseiro.

¿Qué canales transmiten Brasil vs. Venezuela?

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports, Unitel

Brasil: SBT, ESPN, Fox Sports

Chile: DirecTV Sports, Canal 13, TNT Sports

Colombia: DirecTV Sports, Caracol TV, RCN, Win Sports +

Costa Rica: ESPN, ESPN 2, DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, TC, El Canal del Fútbol

México: Sky Sports, Fanatiz

Paraguay: Telefuturo, TiGo Sports, SNT, Trece

Perú: DirecTV Sports, América TV

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: Simple TV (DirecTV Sports), TLT, IVC

Estados Unidos: Unimás, TUDN USA, FS2

España: DAZN, TVG 1 y TVG 2.

¿Cómo ver Brasil vs. Venezuela ONLINE?

Para ver la transmisión por internet del partido Brasil vs. Venezuela cuentas con varias opciones. Una de ellas es hacerlo desde territorio venezolano a través de TLT Play, o desde otra región de Sudamérica vía DirecTV GO, servicios de streaming del canal TLT y el operador de televisión por satélite DirecTV, respectivmente. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, puedes seguir la cobertura ONLINE que te ofrece gratis La República Deportes, con el marcador del encuentro y la narración de las jugadas más destacadas e incidencias.

Brasil vs. Venezuela: últimos enfrentamientos

Brasil 1-0 Venezuela | 13.11.20

Brasil 0-0 Venezuela | 18.06.19

Venezuela 0-2 Brasil | 11.10.16

Brasil 3-1 Venezuela | 13.10.15

Brasil 2-1 Venezuela | 21.06.15.

¿Dónde juegan Brasil vs. Venezuela?

El escenario para el partido Brasil vs. Venezuela será el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha, recinto deportivo ubicado en la capital brasileña, remodelado en 2013 para fungir como sede del Mundial del año siguiente.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.