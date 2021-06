UFC 263: Adesanya vs Vettori 2 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se realizará este sábado 12 de junio en el Gila River Arena, en Arizona. El evento empezará a las 7.00 p. m. (cartelera preliminar) y 9.00 p.m. (cartelera estelar) y será transmitido por ESPN 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto en larepublica.pe.

Por primera vez en más de dos años, UFC regresa a Arizona y da la bienvenida a los fanáticos al Gila River Arena con dos revanchas de campeonato muy esperadas. Encabezando el evento estará el campeón de peso mediano, Israel Adesanya, defenderá su cinturón contra el contendiente n.° 3 Marvin Vettori. En la pelea coestelar, el campeón de peso mosca, Deiveson Figueiredo, y el contendiente n.° 1, Brandon Moreno, buscarán demostrar quién es el mejor peso mosca después de un emocionante empate mayoritario en diciembre.

El campeón de peso mediano regresa a su categoría de peso buscando defender con éxito su título por tercera vez. Desde que se unió a la lista de UFC en 2018, Adesanya (20-1) se ha convertido en uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo, una distinción que obtuvo con impresionantes victorias sobre Paulo Costa, Robert Whittaker y Anderson Silva. Ahora tiene la intención de mejorar su victoria de 2018 sobre Vettori y continuar su búsqueda para convertirse en el mejor peso mediano en la historia de UFC.

Vettori (17-4-1) planea aprovechar al máximo su primera oportunidad por el título de UFC al convertirse en el primer peso mediano en derrotar a Adesanya. Invicto desde su derrota por decisión dividida ante el actual campeón en 2018, el peleador italiano subió en el ranking con victorias dominantes sobre Karl Roberson, Jack Hermansson y Kevin Holland. Ahora busca mostrar su evolución como peleador y asegurar el mayor triunfo de su carrera.

UFC 263: La previa de ‘Último round’ (20-1-1),r regresa a la acción con el objetivo de hacer una declaración y demostrar que es el mejor peleador de 125 libras del mundo. Siendo un finalizador de renombre, actualmente está empatado con la mayor cantidad de finalizaciones en la historia del peso mosca de UFC con siete, un número que acumuló con victorias sobre Alex Pérez, Joseph Benavidez (dos veces) y Tim Elliott. Figueiredo ahora busca continuar su reinado del título con una actuación que puede batir récords.

Moreno (18-5-2), retador No. 1 de la división, tiene la mira puesta en sorprender al mundo en su segunda oportunidad por el campeonato de UFC. El cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, aseguró su primera oportunidad contra Figueiredo luego de victorias notables sobre los contendientes Kai Kara-France, Jussier Formiga y Brandon Royval. Ahora espera no dejar ninguna duda de que es el verdadero campeón de peso mosca y convertirse en el primer peleador nacido en México a lograr esta hazaña.

Cartelera del UFC 263: Adesanya vs Vettori 2

Cartelera estelar

Por el Título de Peso Medio: Israel Adesanya (c) vs. Marvin Vettori

Por el Título de Peso Mosca: Deiveson Figueiredo (c) vs. Brandon Moreno

Peso Welter (5 rounds): Leon Edwards vs. Nate Diaz

Peso Welter: Demian Maia vs. Belal Muhammad

Peso Semipesado: Paul Craig vs. Jamahal Hill

Cartelera preliminar

Peso Ligero: Drew Dober vs. Brad Riddell

Peso Semipesado: Eryk Anders vs. Darren Stewart

Peso Mosca Femenino: Lauren Murphy vs. Joanne Calderwood

Peso Pluma: Movsar Evloev vs. Hakeem Dawodu

Cartelera Fight Pass

Peso Gallo Femenino: Pannie Kianzad vs. Alexis Davis

Peso Ligero: Frank Camacho vs. Matt Frevola

Peso Pluma: Chase Hooper vs. Steven Peterson

Peso Ligero: Fares Ziam vs. Luigi Vendramini

Peso Pesado: Carlos Felipe vs. Jake Collier

UFC 263: la previa de Último Round

El podcast de MMA de La República hizo un análisis de lo que podrían dejar los choques: Adesanya vs. Vettori 2, Figueiredo vs. Moreno 2 y Edwards vs. Díaz.

UFC 263: Adesanya vs Vettori 2: horarios

País Preliminares Estelares

Perú 19:00 21:00

España 00:00 02:00

México 19:00 21:00

Chile 21:00 23:00

Ecuador 19:00 21:00

Colombia 19:00 21:00

Argentina 21:00 23:00

Uruguay 21:00 23:00

Paraguay 21:00 23:00

Venezuela 20:00 22:00

UFC 263: Adesanya vs Vettori 2: Canales para ver el evento

Perú – ESPN 2

Colombia – ESPN 2

Ecuador – ESPN 2

México – Fox Sports

Chile – Fox Sports

Paraguay – ESPN 2

Argentina – ESPN 2

Uruguay – ESPN 2

España – DAZN

Estados Unidos - ESPN +

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.