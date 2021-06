Venezuela, una de las dos selecciones de Conmebol que nunca ha ganado la Copa América, tiene un reto doblemente difícil para intentar cambiar su suerte en el torneo de esta edición 2021. El combinado llanero debutará en el Grupo B nada menos que ante el anfitrión Brasil, vigente campeón y actual líder invicto de las Eliminatorias Qatar 2022.

En la segunda fecha, la Vinotinto se verá las caras con Colombia, cuadro ante el cual ostenta un historial negativo en la competencia (cuatro derrotas, un empate y una victoria). El siguiente rival será Ecuador, con el cual registra tres cruces previos (dos caídas y un triunfo) para finalmente cerrar con Perú, que también la aventaja en resultados a favor (cinco duelos perdidos, dos empatados y solo uno ganado frente a la Bicolor).

Sin embargo, más allá del nivel que puedan tener sus contrincantes, la principal dificultad para el equipo serán las bajas de última hora a causa de un brote de COVID-19. Según informó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), hasta ochos futbolistas del plantel fueron aislados luego de dar positivo para coronavirus, situación que obligó al técnico José Peseiro a convocar de urgencia a otros 15 jugadores, casi todos del fútbol venezolano.

Fixture de Venezuela en la Copa América

Fecha Hora Partido Estadio 12.06.21 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Venezuela) Brasil vs. Venezuela Mané Garrincha 17.06.21 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Venezuela) Colombia vs. Venezuela Olímpico Pedro Ludovico 20.06.21 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Venezuela) Venezuela vs. Ecuador Olímpico Nilton Santos 27.06.21 4.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Venezuela) Venezuela vs. Perú Mané Garrincha

Convocados de Venezuela para Copa América

Además de los ocho infectados, cuyos nombres no fueron revelados, el capitán Tomás Rincón, el defensa Ronald Hernández y el volante Yeferson Soteldo no viajaron con el resto de la delegación a Brasil por diversos malestares. Venezuela aún no ha hecho público qué integrantes de su convocatoria original quedaron al margen sino que, por el momento, solo se ha limitado a revelar quiénes son los nuevos citados.

Jugador Posición Equipo Yhonatan Yustiz Portero Aragua FC Giancarlo Schiavone Portero Metropolitanos FC Luis Romero Portero Zulia Eduardo Fereira Defensa Caracas FC Diego Osío Defensa Caracas FC Francisco La Mantía Defensa Deportivo La Guaira Leonardo Flores Mediocampista Caracas FC Christian Rivas Mediocampista Estudiantes de Mérida Christian Larotonda Mediocampista Metropolitanos FC Abraham Bahachille Mediocampista Metropolitanos FC Richard Figueroa Mediocampista Zamora FC Robinson Flores Mediocampista Metropolitanos FC Jan Hurtado Delantero Red Bull Bragantino Eric Ramírez Delantero DAC Dunajska Streda Daniel Pérez Delantero Club NXT

¿Dónde ver la Copa América en Venezuela?

En territorio venezolano, los derechos de transmisión de la Copa América 2021 por TV estarán a cargo de los canales Simple TV (DirecTV Sports), TLT e IVC. Consulta la programación de cada fecha del torneo para saber dónde ver todos los partidos de la Vinotinto.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.