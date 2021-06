Bélgica vs. Rusia se enfrentan este sábado 12 de junio por la jornada inaugural del grupo B de la Eurocopa 2021. Desde el estadio Krestovski, belgas y rusos disputarán a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y será trasmitido por DirecTV Sports.

Si bien Bélgica es uno de los equipos favoritos para llevarse este torneo, en su debut en la Eurocopa 2021 no contará con Kevin De Bruyne ni con Eden Hazard. El primero todavía no se recupera del golpe en el rostro que recibió en la final de la Champions ante Chelsea, mientras que el segundo no jugaría porque el DT Roberto Martínez lo considerará para partidos de mayor envergadura.

“No se puede ganar un torneo con once jugadores”, mencionó el estratega español. Por otro lado, tampoco está recuperado el volante Witsel, quien milita en el Borussia Dortmund. El mediocampista aún no supera la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en enero pasado.

Posible alineación de Bélgica

Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Jason Denayer; Thomas Meunier, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Yannick Carrasco; Thorgan Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku.

Posible alineación de Rusia

Anton Shunin; Georgiy Dzhikiya, Andrey Semenov, Fedor Kudryashov; Vyacheslav Karavaev, Roman Zobnin, Magomed Ozdoev, Yury Zhirkov; Aleksandr Golovin, Aleksei Miranchuk; Artem Dzyuba.

¿En qué estadio juega Bélgica vs. Rusia?