Ormeño sobre la selección: “Continuar con el legado de mi abuelo me ilusiona demasiado”

Santiago Ormeño llegó el sábado al Perú y ya se encuentra preparándose junto al plantel de la Blanquirroja para el torneo continental que arranca el próximo domingo 13 de junio. La selección peruana compartió unas fotos en redes sociales donde se observa a varios jugadores, entre ellos ‘Ormedeus’, haciendo ejercicio con la indumentaria de entrenamiento.

Perú debutará en la Copa América el jueves 17 de junio. Su rival será el equipo local, Brasil, una de las selecciones más poderosas de la región y del mundo. Ricardo Gareca aún no define el once titular que se plantará ante Neymar Jr y compañía. Por su buen rendimiento en eliminatorias, Lapadula sería la primera opción en la delantera para el DT; no obstante, está también la posibilidad de alinear a Gianluca junto a Santiago Ormeño.

Santiago Ormeño en los entrenamientos de Perú previos a la Copa América 2021. Foto: Selección Peruana

“Representar al Perú es algo muy especial”

En una entrevista difundida por redes sociales, el Santi mostró su emoción por haber sido convocado a la selección nacional. “Representar al Perú es algo muy especial. Continuar con el legado de mi abuelo me ilusiona demasiado y es un hecho que voy a dar los mejor de mí”, expresó.

El abuelo al que se refiere Santiago es Walter Ormeño, histórico guardameta de Perú que defendió el arco de la selección en la década del 50. Fue convocado para la Copa América que organizó Brasil en 1949 y en la que Perú quedó en tercer lugar.

