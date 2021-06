MVP: Aún tengo la camiseta de fútbol que me regalaron en Perú

MVP volvió a WWE en el Royal Rumble 2020 solo para una aparición sorpresa; sin embargo, se quedó en la compañía para tener éxito en una nueva faceta, la de manager. Ahora maneja al campeón mundial de WWE, Bobby Lashley, quien se prepara para defender su título ante Drew McIntyre en el evento Hell in a Cell.

MVP hizo una pausa a sus actividades previas a tan importante evento para conversar con La República. En dicha entrevista, recordó momentos de su carrera, incluyendo la vez que visitó nuestro país como parte del elenco de la marca SmackDown en el año 2009. El luchador estadounidense mencionó que la emoción del público y la comida peruana están entre las cosas que más recuerda.

“ Recuerdo algunas cosas, recuerdo la energía y la emoción de la gente peruana . Se podía sentir en el ambiente. Y recuerdo la comida, que fue absolutamente asombrosa. Comí un arroz con pollo que estaba locamente delicioso”, indicó el gladiador.

Asimismo, MVP recordó que, durante el evento, un aficionado de nombre Raúl le regaló una camiseta de la selección peruana de fútbol con su nombre en el dorso y el número 10. El luchador mencionó que aún la lleva consigo.

“ Mira, te digo, no solo lo recuerdo, aún la tengo. La guardé hasta ahora . Trato de siempre guardar los regalos de los fans y aún tengo esa camiseta”, señaló.

“La celda infernal es algo que todos deben respetar”

Sobre la lucha de su manejado, Bobby Lashley, ante el retador Drew McIntyre, MVP dejó en claro que el actual campeón del mundo seguirá siendo el campeón, pese a participar en su primera celda infernal.

“El último lunes, Drew McIntyre le recordó a Bobby Lashley que él ya ha estado en una celda infernal y que Bobby Lashley no. Pero Bobby ya le ha ganado a Drew varias veces. Drew no intimida a Bobby Lashley. Bobby es de otra especie, así que no importa lo violento que Drew pueda ponerse. Bobby puede superarlo. Es más fuerte, más físico. Estamos en la era del ‘Todopoderoso’ y no va a terminar hasta que él lo decida”.

Además, MVP recalcó lo peligroso que es este tipo de lucha. “Tienes que respetar a la celda infernal. Una lucha regular es muy demandante físicamente y, si le añades esa estructura, se vuelve mucho más brutal y doloroso. Pero también es una oportunidad de elevarte a ti mismo, demostrarte que puedes sobrevivir, así que las superestrellas de WWE saben que entrar a la celda es arriesgarse a salir lastimado, pero puedes salir con la gloria de ser campeón”, sentenció.

