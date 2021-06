La competencia de la Liga Femenina sigue su curso este fin de semana, en el que se jugará la segunda jornada de la temporada 2021, con encuentros que emocionarán a la afición, como el Alianza Lima vs. Sporting Cristal o el Universitario vs. Cantolao.

La fecha empezó con la contundente victoria de Atlético Trujillo por 3-0 sobre UTC y la de Carlos Mannucci por el mismo marcador frente a Deportivo Municipal. Sin embargo, el encuentro que se robó la atención fue el de Universitario de Deportes. Las leonas derrotaron por goleada (8-1) a Cantolao.

La jornada continuará el domingo 13 con el Killas vs. Ayacucho, U. César Vallejo vs. Sport Boys y el que se perfila como el clásico de la fecha: Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Ambos equipos son considerados favoritos de la Liga Femenina 2021.

Programación de la Liga Femenina:

Partido fecha hora UTC 0-3 A. Trujillo Sábado 12 de junio finalizado Universitario 8-1 Cantolao Sábado 12 de junio finalizado Carlos Mannucci 3-0 Municipal Sábado 12 de junio finalizado Killas vs. Ayacucho Domingo 13 de junio 10.30 a. m. Cristal vs. Alianza Lima Domingo 13 de junio 1.00 p. m. U. César Vallejo vs. Sport Boys Domingo 13 de junio 3.30 p. m. Descansa: U. San Martín

Tabla de posiciones de posiciones:

Tabla de posiciones de la Liga Femenina. Foto: Flashscore

