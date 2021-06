Ver DIRECTV Sports por internet GRATIS para el partido de Venezuela vs. Brasil que se juega este domingo 13 de junio por la Copa América 2021. El duelo se transmitirá por la señal de DIRECTV Sports para América Latina. Sigue el resultado, los goles y todas las incidencias a través de La República Deportes.

¿Cuándo juega Venezuela vs. Brasil?

El duelo entre la verdeamarela y la vinotinto se jugará el domingo 13 de junio a las 4.00 p. m. (hora de Perú, México y Colombia).

¿A qué hora se juega el Venezuela vs. Brasil?

Perú: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal es DIRECTV Sports?

DIRECTV Sports : 610

DIRECTV Sports : 612

DIRECTV Sports: 613

¿Dónde ver DIRECTV Sports EN VIVO online?

Puedes disfrutar de los programas y de los distintos partidos que televisa DIRECTV Sports a través de la aplicación o bien desde la web. Para ello deberás llevar adelante los siguientes pasos:

Ingresa a la web de DIRECTV Sports y dirígete a la esquina superior derecha, para hacer clic en el icono de TV en vivo. Haz clic en el canal de DIRECTV Sports que quieras ver. Accede con tu usuario y contraseña de MiDIRECTV. En caso de que hayas olvidado tu email o contraseña de MiDIRECTV, puedes recuperarlos en 3 simples pasos.

¿Cómo ver DIRECTV Sports gratis en mi celular?

Para descargar la App MiDIRECTV solo necesitas dirigirte a la tienda de aplicaciones de tu celular, Android o iOS, escribir MIDIRECTV en el buscador, y podrás encontrar el ícono que identifica a la app con el logo de DIRECTV en azul en fondo blanco. Haz clic en descargar y listo.

¿Cómo ver DIRECT GO gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo iniciar sesión en Directv Go?

Iniciar sesión” o abre la aplicación en tu celular. Ingresa a www.directvgo.com y ve a “” o abre la aplicación en tu celular. Luego ingresa tu CORREO ELECTRÓNICO asociado a MiDIRECTV y tu contraseña. Disfruta de las mejores series, películas, deportes y canales en vivo.

¿En qué canal pasan el Venezuela vs. Brasil?

Latinoamérica: DIRECTV Sports

Perú: América TV

Chile: Canal 13 y TVN

Colombia: Caracol TV

Ecuador: Teleamazonas

Paraguay: Tigo Sports

Brasil: Globo.

Bolivia: Bolivia TV.

Venezuela: Venevisión

Argentina: TyC Sports y TV Pública

Uruguay: Dexary

México: Sky y Televisa

Estados Unidos: Telemundo

Europa: Bein Sports y Eurosports

¿Dónde ver el primer encuentro de la Copa América entre Venezuela y Brasil?

Si quieres ver el partido Brasil vs. Venezuela por internet puedes hacerlo a través de ESPN Play, servicio de streaming de ESPN, o seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias y goles del encuentro.

