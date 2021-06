Copa América: selección peruana se alista para su debut

Con la presencia de 24 de los 26 convocados por Ricardo Gareca, la selección peruana realizó su primer entrenamiento con miras al inicio de la Copa América. Y es que en medio de una gran expectativa por los hombres de prensa y la gente que se encontraba en el Jorge Chávez, Santiago Ormeño pisó suelo peruano al promediar las 9:40 p.m. El delantero obtuvo su pasaporte en el aeropuerto –como lo hizo en su momento Lapadula– y quedó habilitado para jugar por la selección peruana la Copa y las eliminatorias. Hoy se sumará a los trabajos en la Videna.

“Estoy muy feliz. Vengo a sumar, he visto lo que está haciendo el grupo. Como delanteros nos exigen goles, eso es lo que trataré de hacer, pero además lo que puedo aportar en el juego. Prometo no decepcionarlos. Gracias por el recibimiento, vamos con todo. Arriba Perú”, fueron las primeras palabras del atacante, quien aprovechó las cámaras para aclarar sus declaraciones que dio tras ser presentado como jugador de León, pues aseguró que esperaba no ser la única camiseta verde en vestir, haciendo alusión a la camiseta de la selección mexicana.

“No tomen las cosas mal, estoy aquí y soy el más feliz del mundo al estar aquí”, agregó. Otro de los ausentes fue Wilder Cartagena, quien arribará en horas de la mañana al país desde Mendoza.

Todo listo

Fue el gerente de la Bicolor, Antonio García Pye, quien dio detalles del cronograma que cumplirá el equipo de todos previo a su viaje a Río de Janeiro, ciudad en la que debutará ante el anfitrión, Brasil, el 17 de junio. Cabe resaltar que la Blanquirroja tendrá que cumplir estrictos protocolos de bioseguridad.

“Hay que tener los hisopados (pruebas moleculares) 48 horas antes del viaje a Brasil. El domingo después del entrenamiento se van a hacer las pruebas y de ahí ya quedan totalmente concentrados”, señaló el director tras confirmar que la delegación enrumbará a Brasil el lunes a las 2:30 p.m. en vuelo chárter y se hospedará en el Hotel Windsor Leme.

Además, confesó que el cambio de sede del torneo continental perjudicó el trabajo logístico. “No ha habido ni tiempo ni posibilidad de revisar las canchas porque no hay vuelos. Se entrenará en una de las canchas auxiliares del estadio Nilton Santos”, finalizó.

Sabías que...

La FPF confirmó que la ausencia de Paolo Guerrero en la Copa América obedece a que “no queremos que se arriesgue sin estar al 100%”.

La única posibilidad de incorporar a otro jugador a la lista es por lesión o Covid-19.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.