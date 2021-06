Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: duelo de titanes en París

París, Francia

La mayor rivalidad de la historia del tenis tendrá continuación hoy en las semifinales de Roland Garros. Novak Djokovic y Rafael Nadal vivirán su duelo número 58 entre ambos y el octavo en la capital gala. ‘Rafa’ domina en el ‘Grand Slam’ galo por siete victorias a una y su rival se impone ligeramente en el cómputo global por 29 a 28. En el recuerdo, y de manera inevitable, está la paliza del manacorí en la final del 2020 ante su histórico adversario.

‘Nole’, sin embargo, se aferra al factor psicológico: ha sido uno de los dos verdugos del español en el torneo junto a Röbin Soderling. El sueco se impuso en los octavos de la edición del 2009 y el serbio en los cuartos del 2015, precisamente el día que el español cumplía 29 años.

En juego no habrá un título, pero el ganador sabe que habrá dado un gran paso para conseguirlo. Cabe recordar que 10 de los últimos ‘majors’ han caído a manos del español y el serbio. “No es un partido más. Desde que se hizo el sorteo se hablaba del partido y ya estamos aquí. No es un partido más porque él es el mayor rival de mi carrera y ganarle aquí en París, en esta pista, es el mayor reto del tenis. Siempre hay una tensión extra. Las vibraciones cuando vamos a la pista son diferentes. Mi rivalidad con Rafa y Roger me ha hecho crecer como jugador”, dijo el serbio.

Por su parte, ‘Rafa’ señaló: “Nos conocemos bien. En este tipo de partidos todo puede pasar. Será un partido importante para los dos, pero la gran diferencia es que es una semifinal, no una final. Le quedará mucho trabajo que hacer al que gane”.

La otra semifinal la disputarán Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev. La última vez que se retaron en una pista de tenis fue en la final de Roma 2021.