Italia vs. Turquía EN VIVO juegan este viernes 11 de junio en el inicio de la Eurocopa 2021 desde las 2.00 p. m. (hora de Perú, Colombia y México) y a las 4.00 p. m. (hora de Argentina, Uruguay y Chile) por la fecha 1 del grupo A en el Estadio Olímpico de Roma. El duelo entre La Azzurra y los turcos será transmitido por la señal de América TV (canal 4 y 704 HD de Movistar TV) y DirecTV Sports. Si quieres seguir el minuto a minuto vía STREAMING ONLINE, ingresa a La República Deportes para que no te pierdas la previa, los goles y el resumen.

Italia vs. Turquía: ficha del partido

Partido Italia vs. Turquía ¿Cuándo juegan? Viernes 11 de junio. ¿En qué canal? DirecTV Sports, América TV. ¿Dónde juegan? Estadio Olímpico. ¿A qué hora? 2.00 p. m.

Italia vs. Turquía: posibles alineaciones

Turquía: Urgurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Umut Meras; Okay Yokuslu, Ozan Tufan, Hakan Calhanoglu, Kenan; Cengiz ünder y Burak Yilmaz.

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile e Insigne.

¿A qué hora juegan Italia vs. Turquía por la Eurocopa?

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC): 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Panamá: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Canadá: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p .m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia vs. Turquía: canales de transmisión para ver la Eurocopa

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú, América TV

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Colombia: Win Sports Online, Win Sports, DIRECTV Play Deportes, Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia

Estados Unidos: SiriusXM FC, TUDN App, Univision, TUDN Radio, TUDN.com, Univision NOW, ESPN, TUDN USA

México: TUDN, Sky HD, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Canadá: TSN4, TSN1, TSN3, TVA Sports, TSN App, TSN5, TSN.ca

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Chile: TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Brasil: Canais Globo, Globo, NOW NET e Claro, SporTV

España: TeleCinco Espana, Mitele Plus.

¿Cómo ver Italia vs. Turquía EN VIVO por América TV?

Para ver el duelo entre Italia vs. Turquía EN VIVO por la señal de América TV, tienes que sintonizar los canales 4 (SD) y 704 (HD).

¿Cómo ver Italia vs. Turquía EN VIVO por DirecTV Sports?

Para ver el duelo entre Italia vs. Turquía EN VIVO por la señal de DirecTV Sports, tienes que tener contratado el servicio de cable y sintonizar los canales 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para poder disfrutar de la señal de DirecTV Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales según el país en el que te encuentres:

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días. No obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

¿Cómo acceder a DirecTV GO?

Puedes contratar DirecTV GO por un costo de S/ 39 al mes (plan básico, incluye DirecTV Sports) al ingresar a la página web del servicio y registrar tus datos. De esta forma, tendrás a tu disposición la programación de DirecTV en teléfonos móviles, tablets, PC o SmartTV.

Italia vs. Turquía: ¿Dónde se jugará el partido de la Eurocopa?

El Italia vs. Turquía, partido que dará inicio a la Eurocopa 2021, se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, recinto donde juega el club de la Roma para los duelos del fútbol italiano.

Italia vs. Turquía: últimos enfrentamientos

Italia 1-1 Turquía (Amistoso | 15-11-2006)

Italia 1-1 Turquía (Amistoso | 19-11-2002)

Turquía 1-2 Italia (Eurocopa | 11-06-2000).

