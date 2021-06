Tras un año de espera, la Eurocopa iniciará este viernes 11 de junio con el encuentro entre Italia y Turquía en el Estadio Olímpico de Roma. El seleccionador italiano Roberto Mancini habló en rueda de prensa previo al encuentro e indicó que no será un partido sencillo.

“Es un partido complicado, el estreno de una Eurocopa conlleva presión y tenemos delante a un rival muy duro”, declaró el extécnico del Inter de Milan. También se refirió a la confianza que tiene sobre sus dirigidos. “Hace tres años (cuando tomo el cargo) tenía confianza y ahora tengo más. Hemos trabajado muy bien, tenemos excelentes jugadores y hemos forjado un gran espíritu de equipo”, respondió el estratega.

Este es el primer torneo internacional que afronta la selección italiana luego de no clasificar al Mundial de Rusia 2018 . Mancini sabe lo importante de hacer un buen papel en la competición y es consciente de la ilusión de la plantilla por llegar a las instancias finales que se disputarán en el Estadio de Wembley.

“Tras todo lo que hemos vivido, el objetivo que tenemos es darle diversión a nuestra gente. Queremos que sea un momento bonito para todos. El primer partido siempre es el más difícil , pero debemos estar liberados mentalmente. “Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, hemos disfrutado y queremos seguir disfrutando. Al final del torneo nos gustaría llegar a Londres”, puntualizó el DT.

Pese a lo cercano del partido no quiso adelantar la formación que saltará al engramado romano. “¿El once? No está decidido. Puede haber cambios, nos quedan algunos entrenamientos y los jugadores están muy centrados”.

Se vuelven a ver las caras

Esta no es la primera vez que italianos y turcos se enfrentan en una Eurocopa. En la edición del año 2000 realizada entre Bélgica y Países Bajos, ambos estuvieron emparejados en el mismo grupo y se vieron las caras en el estadio de Arnhem.

El partido finalizó 2-1 a favor de la selección de camiseta azul. Los goles fueron anotados por los ahora técnicos, Antonio Conte y Filippo Inzaghi. Para el combinado de Turquía descontó Okan Buruk.

