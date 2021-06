Copa América: un nuevo comienzo para la selección peruana

Tal como sucedió para la Copa América Centenario 2016, Ricardo Gareca vuelve a marcar un punto de quiebre necesario en la selección nacional. Esta vez, de cara a la edición 2021 del torneo, el ‘Tigre’ dejó fuera de la lista de convocados a nombres importantes, argumentando razones técnicas y médicas para abrirles la puerta a chicos que requieren un mayor rodaje a nivel de selección, pero además a quien muchos hinchas pedían: Santiago Ormeño.

Sin duda alguna, la presencia del hoy delantero del León de México obedece a la ausencia de Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz. Uno por lesión, otro por decisión técnica, lo claro es que se necesitaba mayor peso ofensivo y el ‘Tigre’ creyó conveniente utilizar la Copa para probar a jugadores con el objetivo de ampliar el universo de futbolistas pensando en lo que resta de las Eliminatorias.

El ‘Depredador’ no podrá aumentar sus números en el torneo del que se proclamó artillero hasta en tres oportunidades y deberá conformarse con el segundo lugar en la tabla de goleadores de la selección peruana en la historia de la competencia, un listado que lidera el recordado Teodoro ‘Lolo’ Fernández.

No obstante, la Bicolor podrá ganar una alternativa más en ataque. Ormeño se integrará por primera vez a la Blanquirroja hoy por la noche, pues tiene previsto arribar a nuestro país y sumarse de inmediato a la concentración del equipo de todos.

¿Cómo se dio su llamado?

Gareca confirmó una primera comunicación con Ormeño antes de la convocatoria para la fecha doble de junio (Colombia y Ecuador), pero fue el padre del jugador quien confesó lo que hablaron.

“En aquel Zoom, Gareca le preguntó si quería jugar por la selección peruana. Obviamente contestó que sí; incluso le presentó al comando técnico. Luego vino la eliminatoria, pero no lo llamó y le dije ‘habrá que esperar’”, contó Walter Ormeño para luego dar detalles de la reacción de su hijo tras el llamado oficial. “Hablé con él y me dijo que no encontraba su DNI, pero su mamá llegó y lo encontró. Empezó a llorar, fue un gran momento. Estamos felices”, acotó.

Alegría que también transmitió el club de Santiago. León dejó un sentido mensaje en redes, que emocionó a todos los peruanos. “El apellido Ormeño se volverá a escribir en la camiseta de Perú. Alguien mira orgulloso desde arriba”, escribió la institución mexicana en su Twitter junto a una foto del atacante con su abuelo. Y es que precisamente el delantero podría debutar con la blanquirroja en una Copa América como lo hizo su abuelo hace 72 años atrás, incluso podría ser ante el mismo rival, Brasil. Todo depende del ‘Tigre’.

Rostros frescos

Ver el nombre de Gianluca Lapadula en una convocatoria ya no es novedad. Y es que el delantero se ganó un lugar en la Bicolor y en esta Copa América será el líder en el ataque, siendo en la lista el que tiene, aunque no lo crea, mayor rodaje con la selección, pues Luis Ibérico, Alex Valera y Ormeño son los que completan la lista de ataque de la Bicolor, pero no son los únicos rostros frescos.

Jhilmar Lora, Marcos López —quien reemplazo a Miguel Trauco ante Ecuador y no desentonó—, Martín Távara, Alexis Arias y Raziel García también dirán presente en Brasil. Sin duda, una reingeniería acertada del comando técnico peruano pensando en el objetivo principal, clasificar nuevamente a un mundial.

Los ausentes

Cinco habituales convocados quedaron fuera:

Paolo Guerrero, delantero

El jugador del Inter de Porto Alegre no se encuentra al 100%. Si bien fue titular ante Colombia, su rodilla no se encuentra sana completamente.

Luis Advíncula, lateral derecho

El comando técnico del Rayo Vallecano le solicitó a la FPF su vuelta al club para jugar ante Girona, el partido de ida por el ascenso a Primera.

Pedro Aquino, volante

Si bien muchos pensamos que su ausencia se debía a una decisión técnica, se supo que aqueja una lesión en un dedo del pie y esperan su recuperación.

Raúl Ruidíaz, delantero

Gareca decidió no tomarlo en cuenta y probar otras alternativas en la ofensiva en la Copa América, como es el caso de Valera, Iberico y Ormeño.

Carlos Zambrano, defensa

Jugar al límite es una característica que lo dejó fuera de la última convocatoria, pues tras ver la roja ante Brasil no ha sido llamado por el ‘Tigre’.

Sabías que...

Itinerario. La selección nacional volverá hoy a los entrenamientos pensando en el inicio de la Copa América. El lunes a las 2 p.m. viajará en chárter a Río de Janeiro, ciudad en la que jugará en su debut en el torneo ante el anfitrión a las 7 p.m. (hora peruana).

