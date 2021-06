Bien situado en la nómina de la selección peruana y como uno de los elementos con más experiencia del equipo, Aldo Corzo toma la Copa América con entusiasmo de sacar resultados positivos y de fortalecer a la Blanquirroja.

Sin embargo, los deseos del lateral derecho no solo es que haya buen funcionamiento colectivo, pues en el lado personal se encuentra presto para alinear el once titular, ya que la ausencia de Luis Advíncula le da ventaja.

“ Venimos bien, muy motivados. Estamos preparando todo para llegar de la mejor manera y yo me siento listo para estar si Ricardo (Gareca) me considera en el once ”, declaró Aldo Corzo a RPP.

Aldo Corzo es parte de los seleccionados de Perú. Foto: FPF

De la misma manera, el jugador de Universitario de Deportes ve como una sana competencia el ingreso de Jhilmar Lora, con quien disputará el puesto de la banda: “Es un muy buen jugador y mejor persona. Muy respetuoso y sencillo. Eso habla bien de él”.

En cuanto al partido que la selección peruana asumirá ante el vigente campeón de la Copa América 2021, Aldo Corzo aseguró que los de Ricardo Gareca no se amilanarán y buscarán llegar lo más lejos posible.

“Siempre es duro debutar en Copa América ante Brasil. La idea es ir a competir y seguir creciendo. Trataremos de clasificar y luego ya se verá que es lo que pasa”, sostuvo.

Sobre la ausencia de Paolo Guerrero, Corzo manifestó que hará falta el líder de la Bicolor, sin embargo, ve de forma optimista el lugar que cederá a otros elementos. “Es una baja sensible. Muy importante porque es el capitán y líder, pero también esto es una oportunidad para que alguien más se pueda ganar un sitio en la selección”, sentenció.

