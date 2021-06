¿Quiénes son los convocados de Argentina para la Copa América 2021?

La Copa América comenzará este domingo 13 de junio en Brasil, después de que Argentina y Colombia perdieran la sede que compartían.

La lista oficial de la Conmebol para el equipo argentino fue confirmada este jueves. A días del inicio del certamen, Lionel Messi, Ángel Di María y el ‘Kun’ Agüero no faltaron en la nómina de los 28 elegidos.

Sin embargo, también se dio a conocer algunas bajas y regresos en la propuesta que plantea Scaloni para el torneo continental.

Argentina integrará el grupo A de la Copa América junto a Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Su debut será el próximo lunes 14 ante la Roja en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Lista de convocados de Argentina a la Copa América 2021

Arqueros:

Franco Armani (River Plate)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Agustín Marchesín (Porto)

Juan Musso (Udinese).

Defensores:

Gonzalo Montiel (River)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (Fiorentina)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Lucas Martínez Quarta (Fiorentina)

Marcos Acuña (Sevilla)

Lisandro Martínez (Ajax)

Cristian Romero (Atalanta)

Nahuel Molina Lucero (Udinese).

Mediocampistas:

Leandro Paredes (PSG)

Guido Rodríguez (Betis)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nicolás González (Stuttgart)

Ángel Di María (PSG)

Rodrigo De Paul (Udinese)

Alejandro Gómez (Sevilla)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Nicolás Domínguez (Bologna).

Delanteros:

Lionel Messi (Barcelona)

Lautaro Martínez (Inter)

Joaquín Correa (Lazio)

Lucas Alario (Bayer Leverkusen)

Sergio Agüero (Barcelona).

Los 28 seleccionados para el equipo argentino por Scolari. Foto: captura

Fixture de Argentina en la Copa América 2021

Lun 14/6 - 18.00 | Argentina - Chile , en Río

Vie 18/6 - 21.00 | Argentina - Uruguay , en Brasilia

Lun 21/6 - 21.00 | Argentina - Paraguay , en Brasilia

Lun 28/6 - 21.00 | Bolivia - Argentina, en Cuiabá.

Cuándo inicia y hasta cuándo se juega la Copa América 2021

El torneo comenzará este domingo 13 de junio en el Mané Garrincha de Brasilia, donde el anfitrión Brasil enfrentará a Venezuela. Después, la jornada inicial seguirá con Colombia vs. Ecuador.

La fase de grupos concluirá el lunes 28 de junio, la fase de cuartos, semifinal y la final del certamen se darán entre el viernes 2 de julio y el domingo 10 del mismo mes.

Calendario completo de partidos de la Copa América 2021

Todos los compromisos de la Copa América 2021 se realizarán de la siguiente manera:

Fase de grupos

Domingo 13 de junio

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Venezuela.

Lunes 14 de junio

Argentina vs. Chile

Paraguay vs. Bolivia.

Jueves 17 de junio

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Perú.

Viernes 18 de junio

Chile vs. Bolivia

Argentina vs. Uruguay.

Domingo 20 de junio

Venezuela vs. Ecuador

Colombia vs. Perú.

Lunes 21 de junio

Uruguay vs. Chile

Argentina vs. Paraguay.

Miércoles 23 de junio

Brasil vs. Colombia

Ecuador vs. Perú.

Jueves 24 de junio

Bolivia vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay.

Domingo 27 de junio

Brasil vs. Ecuador

Venezuela vs. Perú.

Lunes 28 de junio

Uruguay vs. Paraguay

Bolivia vs. Argentina.

Cuartos de final

Viernes 2 de julio

Primer lugar del Grupo B contra el cuarto lugar del Grupo A

Segundo lugar del Grupo B contra el tercer lugar del Grupo A.

Sábado 3 de julio

Primer lugar del Grupo A contra el cuarto lugar del Grupo B

Segundo lugar del Grupo A contra el tercer lugar del Grupo B.

Semifinales

Lunes 5 de julio

Partido 1: se jugará en el Nilton Santos.

Martes 6 de julio

Partido 2: se jugará en el Mané Garrincha.

Partido del tercer lugar

Sábado 10 de julio

Perdedor del partido 1 contra perdedor del partido 2.

Final

Domingo 11 de julio

Ganador del partido 1 contra ganador del partido 2.

No olvides que la Copa América empieza con los enfrentamientos Brasil vs. Venezuela y Colombia vs. Ecuador.