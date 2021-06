DT de España: “Convoqué a quienes considero mejores, da igual si jugasen en Perú o Chile”

En los últimos días, Luis Enrique, entrenador de la selección española, ha recibido críticas de hinchas y periodistas por los jugadores que ha llamado para formar parte del equipo. Según se señala, el exentrenador del FC Barcelona ignora a propósito y por motivos personales a jugadores de gran trayectoria, como Sergio Ramos.

A raíz de dos casos detectados de COVID-19 en la plantilla, el DT de la Furia Roja, creó una ‘burbuja paralela’ en la que convocó a 17 jugadores nuevos, once de las sub-21. Esta nómina diferenciada entrenará separada de los primeros seleccionados y sus integrantes podrían ser tomados en cuenta ante una eventual baja por coronavirus.

Para justificar su decisión, el DT de la Furia Roja nombró a dos ligas sudamericanas. “Para mí esto es un juego de niños comparado a otras cosas que he tenido que vivir. Por eso convoqué a quienes considero mejores, no si me caen mejor o peor. Me da igual si jugasen en Perú o Chile”, expresó.

Luego explicó: “No sé qué oncena titular vaya a jugar. Pero lo digo con tranquilidad, cualquiera de los que está aquí puede ir desde el arranque”. “Diseñamos un plan B para el caso de que el virus se propagase. Estamos con los dos planes y este plan B me hace ser muy optimista por el nivel de implicación de los jugadores”.

Luis Enrique también precisó por qué no llamó a otros futbolistas, como a Sergio Ramos. “Sigue en las mismas circunstancias”, explicó. Asimismo, aseguró que en la convocatoria están los que considera mejores y que además pueden ir mejor con su idea futbolística.

