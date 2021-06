Selección peruana: Conmebol reveló qué dijo el VAR tras la mano de Luis Abram

En el inicio del segundo tiempo del partido entre Perú vs. Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022, hubo una jugada en particular que pudo cambiar el rumbo del encuentro. A los 51 minutos, cuando el cotejo iba cero a cero, el esférico impactó en la mano de Luis Abram . De manera automática, el árbitro uruguayo Esteban Ostojich cobró penal a favor del Tricolor; sin embargo, tras consultar con el VAR, decidió anular su decisión y no pitar la pena máxima.

Un día después de la victoria de la selección peruana, Conmebol liberó el audio del Árbitro Asistente de Video (VAR por sus singas en inglés), donde ratificaron que la mano de Luis Abram no era penal para Ecuador.

“Parece un movimiento natural. Está contra el cuerpo la mano. Ahí es el momento en que toca. Roten los ángulos. Yo la veo natural y contra el cuerpo. Danos tiempo, Esteban. Es la mano del 2 (Abram) (sic)”, se puede escuchar a uno de los réferis asistentes. Tras varios intercambios de ideas, llamaron al juez principal para que se acerque al sistema de video a revisar la jugada en cuestión.

“¿Tienes otro ángulo? Porque el balón pasa si no pega en el codo. La mano la tiene contra el cuerpo. La mano la vi más separada. Voy a dar suelta neutral. No penal. En cancha la vi realmente más separada del cuerpo (sic)”, indicó Esteban Ostojich. Tras esto, no cobró la pena máxima y pitó la continuación del partido. Finalmente, la selección peruana se impondría por 2-1 con goles de Luis Advíncula y Christian Cueva.

Mira aquí el video completo

