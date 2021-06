Jugadores de Cienciano no subestiman a Pirata FC

Cienciano debutará este sábado a las 3.00 p. m. en la Copa Bicentenario frente a Pirata FC, el colero de la Liga 2. A pesar de la fragilidad del rival, los jugadores del Papá afirmaron no confiarse y señalaron que se preparan con seriedad para el partido.

“En el fútbol no existe eso de que ellos estén en una categoría menor y que no les está yendo bien. No quiere decir que el partido será fácil para nosotros, ya nos pasó en algún momento, creyendo que éramos superior a los rivales y no nos alcanzó”, refirió el defensa Hansell Riojas.

El partido será válido por los dieciseisavos del final de la Copa Bicentenario y solo se disputará un encuentro en la llave. Pirata FC ha perdido sus cuatro duelos en la Liga 2.

De otro lado, Riojas se refirió al momento de Cienciano del Cusco. Luego de haber sido protagonistas en la primera fase de la Liga 1, sostuvo que seguirán luchando por ganar el título nacional: “Es una nueva etapa, pero los objetivos son los mismos, la idea siempre es pelear en lo más alto y tener el campeonato”.

Añadió que el plantel se acopla con su nuevo entrenador Víctor Rivera. “Estamos tranquilos y contentos con el nuevo cuerpo técnico, tenemos muchas expectativas con lo que va a pasar de aquí al resto del año”, precisó.