Juan Reynoso sobre su futuro: Consolidarme en México y llegar a Europa

Juan Reynoso, entrenador peruano que dirige Cruz Azul de México, aseguró que Ricardo Gareca se ha ganado “el derecho de quedarse en la selección hasta cuando quiera”. Asimismo, indicó que hoy no tiene pensado dirigir la Bicolor ya que primero busca consolidarse en suelo mexicano.

En primera instancia, Reynoso reveló que él no era la primera opción para asumir el cargo de DT en Cruz Azul. “No me molestaba no ser la primera opción antes de llegar a Cruz Azul. Lo tomé sabiendo que yo quería esa oportunidad para demostrarles que podía”, atinó para Gol Perú.

Luego, admitió que en la Máquina Cementera no se imaginaban coronarse en el Clausura. “No éramos favoritos a ganar la Liga MX. Mis cercanos me decían que podíamos meternos a la liguilla y luego pensar a futuro”, agregó.

Juan Reynoso, por otra parte, confesó que siempre mantiene diálogo con Ricardo Gareca. “Tengo una buena relación con Ricardo. Nos hemos visto muchas veces y también nos enviamos mensajes en las previas de partidos importantes. Es una gran persona”, manifestó.

“Hoy, Ricardo Gareca se ha ganado el derecho a quedarse en la selección peruana hasta cuando quiera. No es algo en lo que piense porque quiero consolidarme en México y ahora también tengo como objetivo llegar a Europa”, subrayó el popular ‘Cabezón’.

