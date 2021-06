Inicia la competencia que juntará a los 28 clubes militantes de la Liga 1 y Liga 2 —Primera y Segunda División del Perú— para la realización de la Copa Bicentenario, la cual otorga un cupo directo para la próxima edición del certamen de la Copa Sudamericana 2022.

El jueves 10 se comienza con los siguientes partidos en el Estadio San Marcos: Juan Aurich vs. Alianza Atlético de Sullana, Unión Comercio vs. Alianza Universidad de Huánuco y Carlos Stein vs. Ayacucho FC. El día cerrará con el duelo entre Deportivo Municipal y Academia Cantolao.

Programación de la Copa Bicentenario:

Día Partido Estadio hora Jueves 10 de junio Juan Aurich vs. Alianza Atlético Estadio San Marcos 10.00 a. m. Jueves 10 de junio Unión Comercio vs. Alianza UDH Estadio San Marcos 12.45 p. m. Jueves 10 de junio Carlos Stein vs. Ayacucho FC Estadio San Marcos 3.30 p. m. Jueves 10 de junio Deportivo Municipal vs. Academia Cantolao Estadio San Marcos 6.30 p. m. Viernes 11 de junio Binacional vs. Cusco FC Estadio San Marcos 10.00 a. m. Viernes 11 de junio Unión Huaral vs. César Vallejo Estadio San Marcos 12.45 p. m. Viernes 11 de junio Santos FC vs. Sport Boys Estadio San Marcos 3.30 p. m. Viernes 11 de junio Santa Rosa vs. Alianza Lima Estadio San Marcos 6.30 p. m. Sábado 12 de junio Comerciantes Unidos vs. UTC Estadio Alberto Gallardo 12.15 p. m. Sábado 12 de junio Pirata FC vs. Cienciano Estadio Monumental 3.00 p. m. Sábado 12 de junio Deportivo Coopsol vs. Universitario Estadio San Marcos 7.30 p. m. Domingo 13 de junio Llacuabamba vs. San Martín Estadio Alberto Gallardo 12.15 p. m. Domingo 13 de junio Melgar vs. Carlos A. Mannucci Estadio Monumental 3.00 p. m. Domingo 13 de junio Sport Chavelines vs. Sport Huancayo Estadio San Marcos 7.30 p. m.

En el segundo día de la Copa Bicentenario se realizarán cotejos como: Deportivo Binacional vs. Cusco FC, Unión Huaral vs. Universidad César Vallejo, Santos FC vs. Sport Boys y el plato fuerte de la jornada será protagonizado por Santa Rosa frente a Alianza Lima.

El sábado 12 de junio solo se disputarán: Comerciantes Unidos vs. UTC en el Estadio Alberto Gallardo, Pirata FC vs. Cienciano en el Monumental y Deportivo Coopsol vs. Universitario en el Estadio San Marcos.

Finalmente, el domingo 13 también hay programación: Deportivo Llacuabamba contra Universidad San Martín en el Alberto Gallardo, Melgar frente a Carlos Manucci en el Monumental y Sport Chavelines se medirá con Sport Huancayo nuevamente en la casa universitaria.

