Walter Tandazo: “Estoy aprendiendo a controlar el ímpetu en la marcación”

Las experiencias de Walter Tandazo en su corta carrera como profesional no han sido siempre buenas. Juega en el medio campo de marca y por lo tanto busca cumplir su función lo mejor posible; en ocasiones le ganó el ímpetu, llegando al límite de ser sancionado con una tarjeta roja o una amarilla.

Este año está en lista de los jugadores que tienen más continuidad en el FBC Melgar. Su labor junto a Alexis Arias ha sido de lo más destacado. De los 17 partidos que ha jugado Melgar en el año, tiene participación en 15, y con esfuerzo se ganó el titularato.

“Soy consiente de que en ocasiones me pasé de revoluciones, pero estoy aprendiendo mucho y manejando mi juego para no condicionarme pronto con una tarjeta. Con los dos torneos que estuvimos jugando, he ganado mucha experiencia. Hay que saber qué hacer en los momentos claves de cada partido”, señaló a La República.

El tumbesino no quiere poner excusas al mal momento que se vivió en la Liga 1, pero consideró que les pasó factura jugar, en ocasiones, hasta tres partidos por semana. “Nos quedamos con el sabor amargo de no clasificar, pero con la alegría de haber dado competencia a grandes equipos como Paranaense, que es un club tan grande como su estadio”, apuntó.

Tandazo asegura que el equipo tiene plena confianza en pelear con todo cada partido que se le programe, y sobre todo pelear por el campeonato. “Carlos Mannucci es un equipo al que ya enfrentamos, y es uno de los mejores en la Liga 1. Nos estamos preparando para avanzar en la Copa Bicentenario y hasta el final”, indicó.

Melgar se medirá ante el conjunto trujillano el domingo a las 3.00 p. m. en el Estadio Monumental de Lima por la primera fecha de la Copa Bicentenario.