Eliminatorias Qatar 2022: Brasil con dudas ante Paraguay

Brasil es el líder indiscutible de las Eliminatorias, en puntos y en juego. Sin embargo, en las entrañas de la ‘Canarinha’ se vive un ambiente de incertidumbre a partir de una presunta negativa de los jugadores de jugar la Copa América que se realizará en su país. El problema, incluso, puso en duda la continuidad del director técnico Tite.

“Voy a hablar sobre Eliminatorias, de la Copa América nos manifestaremos en su debido tiempo”, indicó Tite en la previa del encuentro de esta noche (7:30 p.m. vía Movistar Deportes) ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.

Sobre un posible despido, el entrenador brasileño fue tajante al responder con un escueto: “No”. “El entrenador de fútbol tiene que estar alineado con el fútbol. Estoy en paz. Tengo mucha paz para las personas que me rodean, para el grupo de personas”, agregó.

Día de fútbol

Además de los partidos de Brasil ante Paraguay y de Perú ante Ecuador, la fecha se completa con el duelo entre Venezuela y Uruguay (5:30 p.m. vía Movistar Eventos) en el Estadio Olímpico UCV de Caracas, el choque Colombia vs. Argentina (6:00 p.m. vía Movistar Plus) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y la visita de Bolivia a Chile (8:30 p.m. vía Movistar Plus) en el Estadio Nacional de Santiago.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.