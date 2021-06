Tiempos de cambio: ‘El Tigre’ busca variar ante Ecuador

Un punto de 15 posibles, el peor arranque desde que empezó este formato y la peor goleada en casa en eliminatorias. Si estos números no llaman a hacer cambios en la selección peruana, pocas cosas lo harán.

Y no estamos hablando precisamente de cambios profundos o cerrar ciclos de algunos jugadores. Los tiempos no dan para pensar en eso en estos momentos, ya que mañana la selección deberá enfrentar a Ecuador en Quito, con el mismo grupo que afrontó la debacle ante Colombia. Si en una semana Ricardo Gareca se anima a sacudir el ambiente de selección para utilizar a la Copa América como punto de quiebre, esa es otra historia, hoy están los que están.

Sin embargo, los cambios son imperativos. No nos podemos dar el lujo de ir a Quito a cometer los mismos errores que en Lima, por lo que el ‘Tigre’ ya ensaya modificaciones para intentar repetir la hazaña en las alturas del 2017.

El ingreso de Marcos López por el expulsado Miguel Trauco es un cambio obligatorio que no deja mucho más al análisis. El sistema volverá al 4-2-3-1 que conocemos, con Advíncula regresando a su sector derecho pero en la defensa y Carrillo alejándose de la banda izquierda que tanto le incomodó ante Colombia para volver al lugar donde más daño hace.

Sergio Peña se perfila como una alternativa para darle fútbol a la segunda línea de volantes y colaborar en las triangulaciones que deberían encontrar éxito en los pies de Cueva y Yotún. El jugador del Emmen no fue utilizado ante Colombia pese a que el partido pedía a gritos un generador de fútbol que habilite a Guerrero y Lapadula. Esta podría ser su gran oportunidad.

Titularidad merecida

Algo que quedó muy claro tras la derrota ante los ‘cafeteros’ es que Paolo Guerrero no está en su mejor forma física. Intentó, aguantó, dio un poco de aire a sus compañeros por momentos, pero la falta de actividad en las últimas semanas se hizo muy evidente.

Caso contrario fue el de Gianluca Lapadula, cuyas ganas y actitud fueron elogiadas por propios y extraños, aun cuando perdíamos 3-0. El delantero de Benevento solo estuvo 25 minutos en el campo de juego, suficiente para mostrar cosas interesantes y constatar que, en este momento, es el atacante con mejor calidad que tenemos.

¿Estos cambios aseguran el éxito? Claro que no, Quito sigue siendo una de las plazas más difíciles de esta eliminatoria. No obstante, debe haber algún tipo de reacción, pero más pensada, meditada y ensayada, no desesperada como la que se mostró ante Colombia, tratando de llenar el área rival con delanteros. Es un momento aciago, pero hay que afrontarlo con tranquilidad y con la convicción de que, aunque refresquemos algunos puestos, seguimos siendo el mismo equipo que logró lo imposible y cambió la mentalidad dea todo un país.

“No tengo temor de jugar en la altura”

Gianluca Lapadula tiene muchas opciones de ser titular en Quito, una ciudad que se caracteriza por su altura. El ítalo-peruano descartó tener algún problema con jugar en unas condiciones a las que no está acostumbrado. “Me han dicho que no será sencillo, que tengo que tener cuidado con la respiración.

No tengo problemas de jugar el fútbol en la altura ni en ningún lado”, afirmó en conferencia de prensa. El delantero del Benevento también se refirió a la situación que vive la selección en las eliminatorias. “Todos sabemos que no es un momento sencillo, pero tenemos de estar más unidos que nunca”, recalcó. El plantel parte hoy por la tarde a Ecuador.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.