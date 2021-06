Superliga: UEFA y FIFA no pueden sancionar al Real Madrid, Juventus y Barcelona

El Ministerio de Justicia de Suiza ha notificado a la UEFA y la FIFA que no pueden sancionar ni abrir expediente contra el Real Madrid, Juventus y Barcelona en el marco del caso de la Superliga europea. Así lo informó la Cadena SER.

De este modo, el proyecto de una competición simultánea entre lo equipos más populares de Europa no sería motivo para ejecutar castigo de algún tipo contra los clubes.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čelerin, anunció hace varias semanas que los implicados iban a sufrir las consecuencias de sus actos. Posteriormente la institución que lidera abrió un proceso disciplinario a los fundadores de la polémica iniciativa por una posible violación del marco legal de la UEFA.

“Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que han hecho y no podemos fingir que no ha pasado nada. No puedes decir: ‘Me van sancionar porque todo el mundo me odia’. No está bien lo que hicieron y vamos a ver en los próximos días qué hacer”, indicó Celerin.

Algunos medios, aseguraron que las consecuencias inmediatas serían la expulsión del Barza, Real Madrid y Juve de la Champions League. También se voceó la posibilidad de una cuantiosa sanción económica. Sin embargo, con la notificación de la justicia suiza, parece ser que dichas medidas no estarían amparadas por la ley.

Agregada a esta resolución, en abril pasado un juez español emitió una medida cautelar preliminar que ordenaba a la FIFA y la UEFA no obstaculizar o formular amenazas en contra de la formación de la Superliga. Queda esperar cómo reaccionarán ambas instituciones ante estos sucesos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.