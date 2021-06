Sifan Hassan rompe el récord mundial de 10.000 metros en atletismo

Sifan Hassan, la corredora holandesa, rompió el último domingo el récord mundial femenino de 10.000 metros, con un tiempo de 29 minutos y 6,82 segundos en el Tour Continental en su tierra natal, en Hengelo, señaló World Athletics.

El récord anterior de 29:17.45 le pertenecía a Almaz Ayana de Etiopía, el cual fue establecido en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero la holandesa redujo esa marca en más de 10 segundos.

Sifan es la actual campeona mundial tras haber ganado el oro en Doha en el 2019. La joven atleta de 28 años arrasó con la competencia y terminó corriendo sola a través de la línea con los brazos extendidos a modo de celebración, marcando un precedente antes de los Juegos de Tokio del próximo mes.

“Wow, tener este récord mundial aquí hoy en Hengelo es algo con lo que solo podía soñar”, dijo Hassan, la corredora nacida en Adama, Etiopía.

“Yo me sentía bien”, comentaba Sifan Hassan. “Iba siguiendo la estela de las luces y veía que estaba en tiempo de récord y me sentía bien. Tanto, que quería ir más deprisa. Y tenía que repetirme: ‘Quieta, no te muevas de aquí, espérate a la última vuelta’”.

Ahora mismo, Sifan Hassan acumula cuatro récords del mundo: aparte de los 10.000 m, domina la hora (18,930 km), la milla (4m12s33) y los 5K en ruta (14m44s).

“Esta es la confirmación perfecta del arduo trabajo que hemos realizado para prepararnos para Tokio. Estoy muy feliz de compartir este récord frente a mis fanáticos holandeses”, señaló.