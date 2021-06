Ministro brasileño recomienda vacunación sin exigencia en Copa América

El Ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, recomendó este lunes la aplicación de las dosis anti-COVID-19 de las delegaciones deportivas que participarán desde el sábado en la Copa América de fútbol, pero descartó la obligatoriedad de la misma, como inicialmente estaba planteado por el país sudamericano.

“En las eliminatorias, la Sudamericana, Libertadores y el Brasileirao (la liga brasileña), los deportistas no están vacunados. Exigir la vacunación ahora no daría tiempo para la inmunización, entonces no será imposición”, declaró en rueda de prensa junto a autoridades médicas del país y del fútbol.

Para Queiroga, si las delegaciones “están vacunadas será mucho mejor, pero no se hará un esfuerzo para vacunarlos ahora porque hasta podría dar una reacción que haga inviable su participación”.

En un primer momento, cuando aceptó acoger la Copa América después de la negación de Colombia (por orden público) y de Argentina (por razones sanitarias), el Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, manifestó que todas las delegaciones, incluidos árbitros y periodistas, deberían estar inoculadas.

La vacunación, apuntó Queiroga, será entonces una “recomendación”, mientras que la realización de las pruebas tipo RT-PCR ya no serán cada 72 horas como los practica la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sino cada 48 durante todo el torneo que se extenderá hasta el 10 de julio.

“Los test no serán realizados por la red pública (de salud brasileña) y sí por el seguro médico de los deportistas. En caso de que alguno requiera internación, también será en la red hospitalaria privada contratada por el seguro médico”, subrayó.

Con información de EFE

