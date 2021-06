Mbappé y el mensaje de Al Khelaifi sobre el futuro del francés: “Nunca lo vamos a vender”

La renovación de Kylian Mbappé sigue siendo prioridad para la dirigencia del PSG. En las últimas semanas, diversos medios señalaban que el francés sería contratado por el Real Madrid para la siguiente temporada. Al respecto, este domingo 6 de junio, el dueño del club parisino dejó en claro la postura de la institución deportiva.

Nasser Al-Khelaifi brindó declaraciones para el medio L’Equipe y se encargó de descartar cualquier posibilidad de que el jugador de la selección francesa sea vendido en el mercado de fichajes.

“Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis”, dijo Al-Khelaifi. “Mbappé tiene todo lo que necesita en París. ¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición y proyecto puede competir hoy con el PSG?”, agregó.

Mbappé está convocado por Francia para disputar la Eurocopa. Foto: AFP/Franck Fife

Respecto al tema de la renovación de Mbappé, el jeque árabe tiene la esperanza de llegar a un acuerdo con el futbolista de 22 años para que se quede en el PSG.

“Todo lo que puedo decir es que las cosas van bien. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Esto es París, este es su país. Tiene una misión, no solo ser futbolista, sino promover la Ligue 1, su país y su capital”, mencionó.

Por otro lado, Al-Khelaifi se refirió a la petición de Mbappé sobre realizar fichajes para reforzar la plantilla y renovar su contrato.

“Si él dice eso es que quiere ganar y no es una cosa mala. Nosotros también somos ambiciosos. Pero si él quiere decidir si fichamos o no, eso no es posible. Repito, es un gran chico, y sé que dice eso porque quiere un mejor equipo para ganar la Champions”, sentenció.

