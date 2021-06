Gianluca Lapadula sobre ser titular en el Ecuador vs. Perú: “Nunca he tenido temor”

Aunque la goleada ante Colombia en Lima dejó a la selección peruana en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022, el delantero Gianluca Lapadula no baja los ánimos y confía en que la unión del equipo les permitirá salir del mal momento. Así lo expresó en sus redes poco después del duelo con los cafeteros y lo ratificó recientemente.

“Todos sabemos que no es un momento sencillo. Tenemos que estar más unidos que nunca”, señaló el ‘Bambino’ en diálogo con RPP. El atacante, señalado como uno de los que más intensidad le dio a Perú frente elenco de Reinaldo Rueda, aseguró que “siempre ha jugado así al fútbol”, lo cual espera repetir en Quito a pesar de los 2.800 metros de altitud de la capital ecuatoriana.

“Me han dicho que no será sencillo, que tengo que tener cuidado con la respiración. No tengo problemas de jugar el fútbol en la altura ni en ningún lado”, añadió. Acerca de la posibilidad de ser titular, Lapadula sostuvo que dicho escenario no le genera ansiedad, pues en él pesa más el anhelo de convertir su primer tanto con la camiseta rojiblanca.

Gianluca Lapadula todavía no ha marcado goles con la selección peruana. Foto: GLR

“Nunca he tenido temor, (pero sí) mucho respeto a Ecuador, será un partido muy difícil. Tengo muchas ganas de ganar mi primer partido con la selección peruana porque es una cosa muy importante para mí. Todos los delanteros esperan anotar y espero ayudar”, declaró.

Desde su debut con la Blanquirroja en noviembre del 2020, Gianluca Lapadula ha estado presente en tres cotejos del presente proceso clasificatorio, aunque solo jugó desde el primer minuto ante Argentina por la cuarta fecha. En los entrenamientos más recientes, el técnico Ricardo Gareca lo utilizó como parte de una renovada alineación inicial e incluso se lució con un gol, por lo que la chance de que arranque en la visita a Ecuador se hace más probable.

