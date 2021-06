Copa América: Brasil alza la voz y desistiría en jugar

La Copa América, que se llevará a cabo ahora en Brasil, está en permanente peligro por la pandemia y por los jugadores brasileños, quienes buscaron y encontraron aliados en sus pares sudamericanos para no jugar el torneo.

“Nuestra posición ya se conoce. Más claro imposible. Queremos expresar nuestra opinión después del partido contra Paraguay. No queremos desviar el foco de las eliminatorias”, declaró el capitán del ‘Scratch’, Casemiro, sin importar ir en contra del evento que impulsa con fuerza el presidente Jair Bolsonaro y dejando en claro la preocupación que existe por la grave situación sanitaria en su país.

Antes del partido con Ecuador, Casemiro no se había presentado en la conferencia de prensa como mensaje de protesta. El técnico Tite habló por él: “Ellos tienen una opinión, se la trasladaron al presidente de la Confederación Brasileña (Rogelio Caboclo), y la van a trasladar al público en el momento oportuno. Inclusive, eso tiene que ver con la ausencia de nuestro capitán, Casemiro, aquí en esta conferencia”.

El vigente campeón de la Copa América espera finalizar la fecha doble de eliminatorias, competencia organizada por FIFA, para luego expresar claramente su disgusto por las decisiones de la Conmebol y avaladas por el Gobierno de Bolsonaro, pero ¿hasta dónde piensan llegar? La rebelión ha sido impulsada por Brasil, pero hay otros que también alzaron la voz de protesta contra el evento deportivo.

¿Se unen?

La selección argentina tampoco está de acuerdo en que se juegue. El único que plantó su posición oficialmente hasta ahora fue el técnico Lionel Scaloni. Es un tema de charla recurrente en el complejo de Ezeiza, donde se encuentran concentrados los jugadores. Todos coinciden con Casemiro, incluso Lionel Messi, quien tiene una estrecha relación con Neymar.

Y no serían los únicos, Uruguay comparte la postura y ya lo han hecho saber sus principales referentes. “La verdad es que estamos en una situación difícil a nivel mundial, pero más en Sudamérica en los últimos meses. Por eso llama un poco la atención que se juegue la Copa América “, expresó Luis Suárez. Edinson Cavani respaldó lo dicho por el delantero de Atlético de Madrid.”Los jugadores no tenemos ni voz ni voto, no tenemos peso en ciertas cosas. Hoy somos los que tenemos que ir a poner la cara para tratar de darle una alegría a la gente que está encerrada...”, agregó.

Mientras que el defensor ecuatoriano Robert Arboleda confesó que la conversación sobre este tema es bastante fluida entre los capitanes de las diferentes selecciones del continente. “En el mundo todo está muy difícil por el Covid-19, pero nosotros no tenemos mucho de qué hablar. Los que están conversando son los capitanes y el nuestro lo está haciendo. Es difícil, no sabemos si cuando lleguemos a un hotel habrá alguien con Covid-19 y pueda transmitirlo a alguno de nosotros y nosotros a otros jugadores. Me parece que FIFA y Conmebol tienen que dar una versión para ver cómo se saca adelante la Copa América”, señaló.

¿Perú? A través de un comunicado, la FPF ratificó su presencia en la Copa América, caso contrario a su rival en el debut, pues la Bicolor enfrentará el 17 de junio a Brasil en Río, si es que se presenta.

Sabías que...

Los elegidos. Ricardo Gareca dará a conocer el 10 de junio la lista de los 28 convocados para la Copa América.

¿Se va? Medios brasileños aseguran que Tite dejaría la selección de jugarse la Copa.

