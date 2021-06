Carlos Zambrano envió saludo de despedida a Carlos Tevez

Carlos Tevez dio a conocer el último viernes 4 de junio su salida de Boca Juniors alegando que no se encontraba emocionalmente bien para continuar en el club. Diversas figuras del mundo Xeneize expresaron su despedida, entre ellos, Carlos Zambrano.

El defensor peruano utilizó sus redes sociales para despedir a uno de los grandes ídolos del conjunto argentino.

Zambrano y su despedida a Carlos Tévez. Foto: Twitter

“Gracias fenómeno. Lo mejor siempre para ti y los tuyos”, publicó Zambrano en su Twitter, mostrando una foto en la que aparece junto con Carlos Tévez cargando la Copa Diego Maradona, torneo que ambos ganaron a inicios del 2021.

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors en enero del 2020 y compartió vestuario con el ‘Apache’ casi año y medio. Ambos futbolistas jugaron la Superliga, Copa Libertadores, entre otros torneos.

La última competencia en la que el peruano y Tevez participaron fue en la Copa de la Liga Profesional, certamen en el que cuadro Xeneize fue eliminado en cuartos de final a manos de Racing de Avellaneda.

Carlos Tevez se despidió de Boca Juniors

El último viernes 4 de junio, Carlos Tevez brindó conferencia de prensa para anunciar su alejamiento de Boca Juniors. El delantero señaló que no se trata de un retiro de la actividad profesional.

“Como jugador lo di todo por eso estoy feliz. Boca siempre me necesito al 120% y mentalmente no estoy preparado para dar eso. Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo, porque no tuve ni tiempo para hacer el duelo de mi padre”, expresó Tevez en la rueda de prensa.

