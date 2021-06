Xavi: “Fue difícil decirle que no dos veces al Barcelona”

El nombre de Xavi siempre sonará en los alrededores del Camp Nou cuando se habla de posibles entrenadores para el Barcelona. Con la renovación de Ronald Koeman se terminó una nueva discusión al respecto, sin embargo, el actual director técnico del Al Sadd se animó a comentar sobre sus razones para no ponerse el buzo culé, no solo en una, sino hasta en dos oportunidades.

“Por suerte o por desgracia le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales... Y decir que no es muy difícil porque soy culé, pero no era el momento”, afirmó Xavi en entrevista con La Vanguardia.

Xavi no descartó que su llegada al Barcelona se pueda hacer realidad en un futuro; no obstante, recalcó que el momento debe ser el adecuado. “Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barça y no era el momento. No hay prisa. Xabi Alonso decía el otro día que quiere ser entrenador a su manera y me siento identificado”, indicó.

Además, Xavi reconoce que el actual técnico del Barcelona es Ronald Koeman y que por una cuestión de respeto no puede pronunciarse más de lo debido. “Aterrizo en Barcelona, me esperan en el aeropuerto y la gente en cuanto llego me envía mensajes. ¿Pero no te han dicho nada? Pues no, primero porque hay un entrenador que es Koeman, al que hay que respetar, y después porque yo no tengo ninguna prisa”, sostuvo.

Finalmente, el también campeón del mundo con España expresó que está conforme con el rumbo que está tomando su carrera en estos momentos. “Hemos renovado dos años con el Al Sadd, estamos muy a gusto y abiertos a otras ofertas de clubes pero con calma. Estoy bien como estoy. Estoy aprendiendo, equivocándome, metido en un proyecto muy bonito, que no solo pasa por el Al Sadd sino por el Mundial de Qatar, que está a un año vista. Tendré un rol importante”, sentenció.

