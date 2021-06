¡Otro día histórico para el mexicano! Sergio Pérez ganó su segunda carrera en la Fórmula 1 luego de lo conseguido en Sakhir en el 2020. Con Red Bull, es el primer triunfo del piloto.

CHECO WINS IN BAKU!



It's his first victory for Red Bull, and only the second of his career!



He took P1 after Max Verstappen's crash, and had to hold on during a dramatic restart after the red flag#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/65WmuCXunG