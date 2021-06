Eliminatorias Qatar 2022: Sergio Agüero se unió a los entrenamientos de Argentina

A tienda Albiceleste llegaron buenas noticias. Sergio Agüero, el nuevo delantero del FC Barcelona, entrenó a la par de sus compañeros de la selección por primera vez desde que arribó a territorio gaucho. Además, podría viajar a Colombia para jugar el martes por la octava fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

El ‘Kun’ llegó a Buenos Aires el 1 de junio luego de fichar con el conjunto blaugrana y al día siguiente dio positivo por coronavirus en el test de pruebas antígenas.

Sin embargo, el resultado fue finalmente desmentido por el negativo obtenido en una prueba PCR. Pese a esto, Agüero se perdió cinco entrenamientos, ya que el cuerpo técnico decidió aislarlo para evitar algún tipo de inconvenientes.

Messi tras empate ante Chile: Contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar

Lionel Messi declaró este jueves sentirse contento con el desempeño de Argentina en el empate 1-1 con Chile en la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.

“Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos. No es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar. De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez”, sostuvo luego del partido.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.