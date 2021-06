“Este es el momento más difícil desde que estoy al frente de la selección”. Vaya que Ricardo Gareca tiene razón. Y es que la Bicolor no logró reaccionar ante los colombianos por las Eliminatorias a Qatar 2022 y terminó goleado en el Estadio Nacional mostrando uno de sus más bajos desempeños en la era del ‘Tigre’. Perú empató 2-2 con la selección paraguaya jugando de visitante en la primera fecha; luego, como local, cayó ante Brasil con un marcador de 4-2. En la segunda fecha doble, el equipo de todos solo acumuló derrotas: cayó 2-0 contra Chile en Santiago y perdió por el mismo resultado en el duelo contra Argentina en Lima.

Marcadores que dejan hoy la selección nacional en el último lugar de la tabla de posiciones con tan solo un punto. Asimismo, es el único país que hasta el momento no ha ganado ningún encuentro. Es verdad que la Blanquirroja está acostumbrada a levantarse y a resurgir como el ave fénix. Ya sucedió en las eliminatorias pasadas, pero hoy el panorama es desalentador, pues desde que las eliminatorias se juegan con el formato todos contra todos (1998), este es el peor inicio de Perú en la historia de este torneo en cinco fechas.

En el camino hacia Rusia, la Bicolor a estas alturas tenía 4 puntos, hasta que se dio el cambio. Precisamente, después de la Copa América Centenario, donde Perú renovó casi la mitad de su equipo, presentando una lista de convocados con sorpresas. ¿Ese es el camino?

“El equipo está mal. Vamos a intentar revertir la situación. Todavía vamos a pelear la clasificación. La vamos a pelear, tenemos fuerzas para hacerlo. Confío en que podemos darle vuelta”, precisó el estratega argentino en la conferencia pospartido, dejando en claro que si bien existieron rumores sobre su posible partida luego de la derrota con Argentina, hoy está más seguro que nunca de continuar con el buzo peruano. Eso sí, hoy más de uno habla de lo determinante que se ha convertido el no poder revertir el golpe anímico que significa ir con el marcador en contra, algo que al parecer se había resuelto con el psicólogo Marcelo Márquez en la eliminatoria pasada y que hoy vuelve a hacer sombra tras su salida. Juan Cominges, como coach, intenta llenar ese vacío y esperemos que lo logre cuanto antes .

¿Cambios a la vista?

La selección dejó de ser una excepción a la realidad del fútbol peruano. Ya no es aquella isla merecedora de elogios por el nivel de fútbol y actitud. Hoy lo que alcanzó para ir a Rusia, a un mundial después de 36 años, ya no es suficiente, no alcanza y Gareca lo sabe.

El argentino respaldó la base que fue al mundial, pero muchos de ellos hoy ni siquiera rozan el nivel mostrado. ¿Se perdió nivel de competitividad? Sí, hay que ser realistas, y más allá del trabajo, se necesitan cambios.

El comando técnico de la selección dio el primer punto de quiebre en el 2017 y le dio resultado, quizás es el momento idóneo para dar el segundo. De cara a una Copa América –se inicia para Perú el 17 de junio en Brasil–, el DT podría apostar por rostros nuevos, como Santiago Ormeño, o darle mayor continuidad a aquellos que siempre están en su radar: Peña, Aquino, Lagos, Mora. Alternativas hay, quizás no al nivel que todos quisiéramos, pero hay que quienes pueden sumar con fútbol, pero también con entrega como lo hizo cada vez que se puso la Bicolor Gianluca Lapadula.

El delantero no es el salvador en un deporte colectivo, pero hay que reconocer que merece más minutos en el campo. ¿El martes ante Ecuador? “Puede ser titular”, dijo Gareca, pero aún nada está dicho. Lo cierto es que el plantel y el ‘Tigre’ deben encontrar nuevamente el camino, pues echar al campo tres delanteros y asegurar que “tiró al campo todo lo que tenía”, refleja más un acto de desesperación que de confianza y calma ante un marcador adverso.

Reacciones

Paolo Guerrero - Capitán de la selección

“Somos conscientes de que venimos de varios resultados negativos en estas eliminatorias. Tenemos que recuperar esa mentalidad ganadora que nos llevó al éxito. Hay que levantar cabeza lo más rápido posible”.

Christian Ramos - Jugador de la selección

“Tenemos que salir a ganar en Quito. No es la primera vez que pasamos por esto y hemos sabido salir adelante. Ya hemos ganado allá, y por más que no sean las mismas circunstancias, siento que sí podemos hacerlo”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.