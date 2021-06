Copa América: Edinson Cavani se sumó a los entrenamientos de Uruguay

Edinson Cavani ingresó este sábado en ‘la burbuja’ de la selección uruguaya y comenzó a entrenarse con miras a la Copa América de Brasil, ya que por una suspensión no podrá jugar frente a Venezuela el partido por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022.

Durante esta jornada, los futbolistas dirigidos por Óscar Washington Tabárez practicaron en la cancha de césped sintético y más tarde se trasladaron a otro escenario del Complejo Celeste.

La delegación de Uruguay viajará este domingo 6 de junio a Caracas para enfrentar el martes 8 a la Vinotinto en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

En ese partido, el seleccionador charrúa no podrá contar con Rodrigo Bentancur, quien recibió la segunda tarjeta amarilla seguida en el partido en Montevideo que terminó en empate sin goles con Paraguay.

La Celeste ocupa el quinto puesto en las eliminatorias con siete puntos, los mismos que tienen Paraguay, que es cuarto, y Colombia, que ascendió al sexto.

Destacar que, la fecha 8 la completan los encuentros: Ecuador vs Perú en Quito, Colombia vs Argentina en Barranquilla, Paraguay vs Brasil en Asunción y Bolivia vs Chile en Santiago.

