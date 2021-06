Luego de la derrota sufrida ante la Canarinha por la séptima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, el defensor de la selección ecuatoriana Robert Arboleda confirmó que los capitanes de las diferentes delegaciones sudamericanas se pusieron en contacto tras el polémico anuncio de Brasil como nueva sede de la Copa América 2021, la cual tendría como fecha de inicio el próximo 13 de junio.

“ Tengo poco que decir porque quienes están hablando son los capitanes, entre los capitanes . Mi capitán se está encargando de eso”, declaró el zaguero del Sao Paulo en diálogo con SporTV tras el encuentro con Brasil.

De esta forma, confirmó los rumores que surgieron en los últimos días que señalaban que algunos jugadores han barajado la opción de no disputar la Copa América. El propio Arboleda expresó que no se sentiría “a gusto” disputando este torneo continental debido al repunte de casos de COVID-19 en el país de la samba.

“No me sentiría a gusto, es muy difícil no solo para los futbolistas. Hay mucha gente muriendo. Tiene que pasar algo, porque para nosotros como jugadores es muy difícil. No sabemos si cuando lleguemos a un hotel habrá alguien con COVID-19 y pueda transmitirlo a alguno de nosotros y nosotros a otros jugadores”, agregó.

En esa misma línea, pidió a la Confederación Brasileña de Fútbol y a la Conmebol que den su versión sobre el cambio de sede y garanticen la seguridad para todas las delegaciones.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.