Racing vs. Colón chocarán este viernes 4 de junio EN VIVO y EN DIRECTO por la final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina 2021. La definición entre la Academia y la Rojinegra comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y a las 7.00 p. m. (hora argentina) en el Estadio Único Madre de Ciudades. La transmisión vía TV será por TNT Sports, Fox Sports Premium, TyC Sports y ESPN. El minuto a minuto vía STREAMING ONLINE estará a cargo de La República Deportes.

A continuación, te dejaremos toda la información sobre los horarios de la final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina y no te pierdas ningún detalle del duelo entre los santafesinos y el conjunto de Avellaneda.

Racing vs. Colón: horarios de la final de la Copa de Liga Profesional

Perú: 5.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m

España: 11.00 p. m.

Alemania: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

Racing vs. Colón: canal de transmisión

El duelo Racing vs. Colón será transmitido por FOX Sports Premium en territorio argentino.

FOX Sports Premium: El canal del servicio Pack Fútbol Argentino tendrá la cobertura exclusiva del duelo Racing vs. Colón.

¿Cómo ver Racing vs. Colón EN VIVO GRATIS por internet?

Si es que no puedes seguir el cotejo entre Racing vs. Colón EN DIRECTO, no te preocupes, La República Deportes te llevará el minuto a minuto. En esta nota encontrarás la cobertura de la gran final de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021.

Argentina: Fox Sports Premium, TNT Sports

Bolivia: TyC Sports

Chile: TyC Sports

Colombia: ESPN 2, TyC Sports

Ecuador: TyC Sports

Perú: TyC Sports

Uruguay: TyC Sports

Venezuela: TyC Sports.

Fox Sports Premium EN VIVO

Antina: 200

Televisora Color: 20/62/2/117

Telecentro: 206/111/1017

DirecTV: 604/1604/4000

InTV: 6029

Cablevisión: 123/603

TeleRed: 58/128

Cabletel: 213

Cablevideo: 609

Supercanal: 131/130

Cablevisión flow: 123/603.

Racing vs. Colón: probables alineaciones

Racing: Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Lucas Orbán; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Ignacio Piatti; Enzo Copetti, Darío Cvitanich y Tomás Chancalay.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado, Gonzalo Piovi; Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro; Luis Miguel ‘Pulga’ Rodríguez y Facundo Farías.

