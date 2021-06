Ibrahimovic sobre Donnarumma: “Es el mejor del mundo. Pudo ser como Maldini”

La Serie A tuvo una temporada 2020/21 de infarto con la consagración de Inter de Milán, el regreso del AC Milan a la Champions League y Juventus necesitando de otros resultados para estar en el máximo torneo de clubes de Europa. Una de las figuras de este año ha sido Zlatan Ibrahimovic, quien dialogó con la prensa italiana.

El experimentado delantero ha sido uno de los pilares del elenco rossonero. Desde su vuelta en diciembre del 2019, ha moldeado al equipo a su antojo y contagió ese espíritu luchador a sus compañeros para que obtengan ese segundo lugar en el torneo liguero, y su clasificación a la Liga de campeones después de 7 años.

Zlatan Ibrahimovic se pronunció sobre la salida del Milan de Gianluigi Donnarumma. Foto: AFP

El jugador sueco ofreció una entrevista exclusiva a la Gazzetta dello Sport y fiel a su estilo, derrochó humildad, pero dejó una lección a los más jóvenes: “Me gusta ser egoísta. Hay muchos reyes, pero Dios solo hay uno y soy yo. Pero sin mis compañeros no voy a ningún lado , eso lo sé”.

Zlatan se refirió al caso de Gianluigi Donnarumma, quien no seguirá en la institución. “Él creció en Milan, podría ser portero del equipo durante 20 años. Bueno, 20 quizá no porque no es Ibra... Pero es el mejor del mundo. Podría haber sido como Maldini . ¿Cuánto vale Maldini? No hay medida. No se si ‘Gigio’ se va o no, pero se necesitan dos para bailar un tango. Le diría que se quede en Milan hasta que se retire”, señaló.

Gianluigi Donnarumma jugó 251 partidos en el AC Milan desde los 16 años. Foto: AFP

Sobre la Superliga europea, ‘Ibra’ tuvo fuertes comentarios: “No estoy bien informado, pero me imagino lo que empujó a actuar a esos clubes: sufren económicamente y quieren recuperarse. Es extraño que en Inglaterra se haya convertido en algo entre aficionados y clubes y nadie haya dicho nada de los jugadores, que son los protagonistas del espectáculo ”.

Por otro lado, lamentó que no podrá estar en la Eurocopa con Suecia y dijo que debe ser más autocrítico porque su estado físico no es igual al de antes. “Debería ser más realista, pero no puedo. Siempre voy al máximo”, sostuvo.

Ibrahimovic habló sobre su segundo debut con la selección de Suecia. Foto: Twitter

“Me decepciona más haberme perdido tantos partidos con el Milan. Me hubiera gustado ayudar más ya que normalmente, juego 50 partidos al año. Debería ser más realista, preguntar más a mi cuerpo , pero no puedo. Obviamente, también me da pena no ir con Suecia, pero volver cuando no estoy al 100%...prefiero quedarme fuera y animar”, subrayó.

