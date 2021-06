El adiós definitivo: Carlos Tévez se va de Boca Junios, según medios argentinos

El futbolista argentino Carlos Tévez anunciará el fin de su tercer ciclo en Boca Juniors. No obstante, de acuerdo con Olé, el Apache no pondría fin a su carrera futbolística. “El 10 se alejará un tiempo del fútbol, pero no descarta seguir jugando”, afirmó el medio deportivo de Argentina.

Aunque no se conoce con exactitud los motivos de su salida, se señala que uno de los puntos clave sería la serie de malos tratos que recibió Tévez en los últimos meses por parte de los dirigentes del equipo. Se recuerda, por ejemplo, la ocasión en que Raúl Cascini, miembro de Consejo De Fútbol de Boca Juniors, se refirió a él como “exjugador”.

También es conocida la tensa relación de Tévez con Juan Román Riquelme, otro de los estandartes del club. Frente a ello, el delantero indicó a principios de este año que han superado las asperezas. “Estamos bien con Román. Hablamos cuando hay un partido difícil. Antes o después de los partidos me felicita. Tenemos una relación buena. En detalles, mucho, no entramos”, aseguró.

Según Olé, otro suceso relevante que afectó al 10 fue la muerte de su padre, Segundo Tévez, en febrero de este año.

El Apache tiene un contrato vigente con Boca hasta diciembre de este año; sin embargo, esto no lo impediría abandonar el equipo. Tévez ejecutaría una cláusula que le permitirá salir antes de que se cumpla el plazo establecido y sin costo alguno.

A pesar de tener 37 años, Carlos Tévez no habría decidido retirarse del fútbol. Por lo que se conoce hasta el momento, el plan del ariete es retirarse temporalmente para pasar tiempo con su familia y distanciarse de todo lo relacionado al deporte.