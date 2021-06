Racing vs. Colón EN VIVO se verán las caras este viernes 4 de junio por la gran final de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021. El cotejo se desarrollará en el Estadio San Juan del Bicentenario desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como juez principal al árbitro Néstor Pitana. El canal encargado de transmitir este apasionante choque será TNT Sports y Fox Sports Premium; mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto vía online .

Hoy se define al campeón. Racing Club llegó a esta instancia tras eliminar en penales a Boca Juniors. Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi vienen pasando por un momento sublime pues también clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. Por otro lado, Colón no pasó apuros en dejar en el camino a Independiente de Avellaneda por 2-0.

¿A qué hora juega Racing vs Colón?

El encuentro entre Racing vs. Colón por la final de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021 se llevará a cabo desde las 5.00 p. m. en el Estadio San Juan del Bicentenario.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Racing vs Colón?

La final entre Racing vs. Colón por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021 será transmitida en directo por TNT Sports y FOX Sports Premium.

¿Cómo ver Racing vs Colón por internet?

Si es que no puedes seguir el cotejo entre Racing vs. Colón en directo, no te preocupes, La República Deportes te llevará el minuto a minuto. En esta nota encontrarás la cobertura de la gran final de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021

Argentina: Fox Sports Premium, TNT Sports

Bolivia: TyC Sports

Chile: TyC Sports

Colombia: ESPN 2, TyC Sports

Ecuador: TyC Sports

Perú: TyC Sports

Uruguay: TyC Sports

Venezuela: TyC Sports.

TNT Sports EN VIVO

Cablevisión: canal 124 (SD)

Telecentro: canal 112 (SD), canal 1018 (HD)

DirecTV: canal 603 (SD), canal 1603 (HD).

Fox Sports Premium EN VIVO

Antina: 200

Televisora Color: 20/62/2/117

Telecentro: 206/111/1017

DirecTV: 604/1604/4000

InTV: 6029

Cablevisión: 123/603

TeleRed: 58/128

Cabletel: 213

Cablevideo: 609

Supercanal: 131/130

Cablevisión flow: 123/603

Futbol libre EN VIVO

Ingresa a la web o a la app de Fútbol libre y, en la lista de compromisos que se aprecia en la página principal, presiona en Racing vs. Colón. De inmediato, saldrá una relación de enlaces para visualizar el juego. Elige uno de ellos.

Apurogol EN VIVO

Ingresa al sitio web o a la app de Apurogol, busca en la lista de cotejos el Racing vs. Colón y dale clic. En ese momento verás una lista de enlaces para ver el partido. Pulsa en cualquiera de ellos.

Roja Directa EN VIVO

Si quieres ver partidos mediante Roja Directa por internet gratis, solo debes entrar al portal desde un dispositivo inteligente. Para ello, escribe este enlace en la barra de direcciones de tu navegador preferido: www.rojadirectaenvivo.club/.

Una vez dentro, escoge el cotejo que deseas mirar y el link desde el cual quieres hacerlo. Así podrás ver cualquier choque de manera gratuita.

Tarjeta Roja EN VIVO

Para ver este partido por Tarjeta Roja EN VIVO, digita el nombre de la plataforma en el buscador y haz clic en el primer enlace. En la lista de encuentros que verás al inicio, busca el Racing vs. Colón. Allí podrás hallar varios links para ver el juego, elige cualquiera de ellos.

Pirlo TV EN VIVO

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Racing vs. Colón en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

Alineación de Racing

Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Lucas Orbán; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Ignacio Piatti; Enzo Copetti, Darío Cvitanich y Tomás Chancalay.

Alineación de Colón

Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado, Gonzalo Piovi; Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro; Luis Miguel ‘Pulga’ Rodríguez y Facundo Farías.

